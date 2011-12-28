УКАБ: підтримка сільського господарства досягла рекордно низького рівня

Згідно з прийнятим Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», на пряму підтримку сільського господарства наступного року буде витрачено лише 33% загального обсягу аграрного бюджету, що є одним з найнижчих показників за останні роки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Наголошується, що в докризових 2007 і 2008 рр. на пряму підтримку аграріїв витрачали, відповідно, 63% і 57% аграрного бюджету. Якщо ж порівнювати в грошовому еквіваленті, то в 2012 році планується витратити на пряму підтримку сільськогосподарських виробників удвічі менше, ніж у 2008 році, і на 31% менше, ніж у 2011 році.

Експерти зазначають, що серед заходів прямої державної підтримки аграрного сектора можна виокремити три ключові: фінансова підтримка заходів (яких саме, не вказано) в агропромисловому комплексі - 0,83 млрд. грн.; державна підтримка розвитку хмелярства, закладки молодих садів, виноградників та ягідників і догляд за ними - 1,08 млрд. грн.; державна підтримка галузі тваринництва - 0,73 млрд. грн. Останні два заходи фінансуватимуться із спеціального фонду, на відміну від першого, який профінансується із загального фонду.

«В умовах, коли в бюджеті недостатньо коштів для дотацій аграріям, принципово важливо зберегти нині діючі режими податкової підтримки сільгоспвиробників», - вважає генеральний директор УКАБ Володимир ЛАПА. Він також висловив надію, що в 2012 році не вживатимуть заходів фіскального тиску на сільгоспвиробників, таких як застосування експортних мит. За словами В.ЛАПИ, необхідно повернути сільгоспвиробників у загальний режим експорту продукції, відновивши відшкодування ПДВ при здійсненні експортних операцій із зерном і технічними культурами.

«2012 рік буде досить складним для українських аграріїв, адже вже очевидно, що у зв'язку з несприятливими погодними умовами сільгоспвиробники змушені будуть навесні пересівати великі площі озимих культур, що негативно позначиться на економічній ефективності їх діяльності. Враховуючи негативне ставлення агропідприємств до впровадження ринку земель і пов'язані з цим додаткові витрати, а також різке скорочення державної підтримки в 2012 році, особливо боляче це ударить по невеликих господарствах і змусить їх відмовитися від цього виду бізнесу», - вважає президент УКАБ Алекс ЛІССІТСА.

Також депутати «спрямували на розвиток сільських територій аж 0,23 млрд. грн. (3% загального обсягу аграрного бюджету)». На забезпечення аграрного сектора «висококваліфікованими кадрами і новітніми розробками» буде спрямовано 0,8 млрд. грн. (10%). В цілому, обсяг аграрного бюджету-2012 затверджено на рівні 8,21 млрд. грн., що на 22% менше, ніж у поточному році.