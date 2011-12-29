П'яні українці в Польщі на Мерседесі «вишивали» по залізничній колії

У польському містечку Скерневиці поліція затримала двох п'яних 25-річних українців, які вночі мчали на вантажівці Mercedes по залізничній колії, повідомляє ТСН .

Українці проїхали близько кілометра, коли на залізничній стрілці колесо застрягло між рейками. Там їх і наздогнали правоохоронці.

Виявилося, що хлопці працювали на будівництві шосе A2. Відпочиваючи ввечері, вони випили (на момент затримання у їхній крові виявили 2 і 1,6 проміле алкоголю), а коли горілка закінчилася, вирішили без дозволу власника взяти автомобіль і поїхати до міста у магазин. Не знаючи району, вони випадково поїхали вулицею, що веде до залізниці, і виїхали на одну із запасних колій.

Порушників затримано. Обидва будуть нести відповідальність за короткострокове використання транспортного засобу без дозволу, що тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років. Один з них також відповість за управління автомобілем у стані сп'яніння, за що передбачається до двох років позбавлення волі.