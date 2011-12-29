«Укрзалізниця» упродовж 2012 року придбає 10 тисяч піввагонів

Держпідприємства «Дарницький вагоноремонтний завод» і «Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів «Укрспецвагон» оголосили конкурс на придбання упродовж 2012 року по п`ять тисяч піввагонів.

Як повідомляє УНІАН Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця», придбання піввагонів планується на умовах фінансового лізингу.

Довідка УНІАН. На даний час в інвентарному парку «Укрзалізниці» у робочому стані знаходяться 47,7 тис. піввагонів. У цілому інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. піввагонів. Близько 7 тис. од. вантажного рухомого складу знаходяться на території країн СНД. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.

З 2012 року «Укразлізниця» починає реформу вантажних залізничних перевезень, у рамках якої створюються державні вагонні залізничні компанії. На баланс цих компаній будуть переведені вантажні вагони інвентарного парку «Укрзалізниці». Ці компанії почнуть роботу з січня 2012 року.