Верховна Рада намагається не допустити антисемітизму

Український парламент робить усе для запобігання злочинам на ґрунті національної, расової, релігійної чи інших форм нетерпимості та ненависті.

Про це йдеться у листі голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА до учасників міжнародної конференції «Ніколи більше: вшанування пам’яті жертв Голокосту, запобігання злочинам проти людства. Висловись проти нетерпимості, расизму, екстремізму, негативізму, антисемітизму», яка відбуватиметься у Москві 25-27 січня, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

«Верховна Рада України робить свій внесок у формування політики держави, спрямованої на викорінення проявів усіх форм нетерпимості, ксенофобії та антисемітизму», - запевнив В.ЛИТВИН.

За словами спікера, у центрі постійної уваги - вдосконалення відповідних правових норм. За словами В.ЛИТВИНА, також значна робота проводиться з молоддю. Прикладом таких зусиль, додав він, є діяльність фінансованих державою освітніх установ - близько 3 тисяч шкіл і 2 тисяч дошкільних навчальних закладів, у яких навчальний процес здійснюється мовами національних меншин.

В.ЛИТВИН наголосив, що виняткове значення для українського суспільства має усвідомлення Голокосту.

Він висловив сподівання, що меморіальний музей, який буде створений у Бабиному Яру в Києві, стане дослідницько-просвітньою інституцією і партнером таких міжнародних центрів як національний музей «Яд Вашем» у Єрусалимі, меморіальний музей Голокосту у Вашингтоні, Центр документації та архівів Меморіалу «Шоа» в Парижі.