Кількість генералів падає на очах

У Міністерстві оборони України не буде скорочуватись кількість генеральських посад, повідомив сьогодні на нараді з керівним складом Міноборони керівник цього відомства Анатолій ГРИЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, він зауважив: «Ми не будемо скорочувати кількість генеральських посад. Ми вважаємо, що їх уже менше, ніж в середньому по країнах НАТО, тому для суспільства надмірна кількість генеральських посад (як проблема) не стоїть».

За словами А.ГРИЦЕНКА, чисельність офіцерського і генеральського складу у ЗСУ відповідає зразкам провідних армій світу. Він сказав, що на сьогодні в українському оборонному відомстві існує 137 генеральських посад і 127 генералів. На початку 2004 року кількість генеральських посад становила 237, а на початку 2005 року - 164.

Він також наголосив, що керівний склад Міноборони буде формуватися на принципі багатофункціональності. За словами А.ГРИЦЕНКА, на оперативно-стратегічному рівні багато офіцерів мають високі звання, але дуже важко знайти підготовлених людей на ключові посади.

А.ГРИЦЕНКО повідомив, що у Міноборони буде підготовлено міцний кадровий резерв на усіх рівнях, особливо на рівнях командира бригади і вище.

Він також зазначив, що у Генеральному штабі ЗСУ пропорційно будуть представлені представники усіх видів Збройних сил. Він не виключив, що у перспективі начальником Генштабу буде не обов’язково представник Сухопутних військ, можливо, ним стане представник Військово-морських сил або Повітряних сил, і така практика існує у багатьох країнах світу.

Як зауважив А.ГРИЦЕНКО, буде започатковано принцип ротації кадрів на усіх рівнях. «Не буде такого, що майор або підполковник потрапив до Генштабу і залишився там назавжди», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, до 1 липня буде проведено атестацію керівників на рівні полків і бригад. Більшість керівників відповідають займаним посадам, але є пропозиції про звільнення деяких командирів, додав А.ГРИЦЕНКО.