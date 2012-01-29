Жертвами морозів стали вже восьмеро людей

За весь період морозів вже померло 8 людей.

У черговій частині МНС повідомили, що у Дніпропетровській області на вулиці замезла до смерті одна людина, в Луганській області - 3, в Рівненській - 1, в Сумській - 2, а у Запорізькій області вже в лікувальному закладі від переохолодження померла одна людина, передає ТСН.

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На Волині розгорнуто уже 17 пунктів обігріву для людей. Вони діють в Луцьку та райцентрах області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в УМНС у Волинській області.

Рятувальники самі готують їжу, розпалюють пічку, стежать за дотриманням протипожежного режиму. Продукти харчування забезпечили органи місцевої влад, зазначили у главку.

У цих наметах люди зможуть зігрітись, скуштувати кашу, напитися гарячого чаю. У пунктах обігріву несуть цілодобове позмінне чергування особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів УМНС в області. Пункти функціонуватимуть до завершення періоду низьких температур, пообіцяли в обласному Управління МНС.

До речі, цього року є перша жертва морозу на Волині. За повідомленням рятувальників, 28 січня 59-річний мешканець села Перванче Горохівського району отримав обмороження рук II-III ступеню.

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У Луганській області відкрито 33 пункти обігріву, повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС в області.

Намети з теплогенераторами, гарячим чаєм і продуктами харчування почали функціонувати з 27 січня. Пункти обігріву розташовано в місцях масового перебування людей. Вони працюють цілодобово. Представники МНС чергують у наметах протягом доби, надають психологічну допомогу і проводять роз’яснювальну роботу.

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В усіх районах Севастополя, зокрема у Балаклаві та Інкермані, цілодобово функціонують 5 наметових пунктів обігріву.

Про це кореспондента УНІАН повідомила представник Управління МНС у м. Севастополі Ірина ЗВОНОВА.

Гаряче харчування у пунктах обігріву організоване у взаємодії міських властей, бізнесу, церкви і УМНС. Пункти працюватимуть до потеплення.

Як повідомив журналістів начальник Управління МНС у м. Севастополі Геннадій СУХОРУЧЕНКОВ, «вирішено, що харчування буде не одноразовим, а у міру підходу людей. Там є гарячий чай, перші страви, бутерброди, сало, ковбаса, консерви, каша. Люди здебільшого з Севастополя, однак є і з інших районів Криму».

За словами Г.СУХОРУЧЕНКОВА, «враховуючи, що у нас не такі жорсткі морози, як у східних регіонах країни, ми сподіваємося, що все пройде нормально. На сьогодні у зв'язку з похолоданням люди зверталися до швидкої допомоги, проте нічого серйозного в місті не сталося».

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Підрозділами ГУ МНС у Запорізькій області на території регіону організовано 32 пункти обігріву і гарячого харчування.

Як повідомила УНІАН помічник начальника ГУ МНС в області Юлія БАРИШЕВА, пункти обігріву і гарячого харчування відкриті у Запоріжжі, Мелітополі, Бердянську, Токмаку та в районах.

«У даних пунктах люди можуть не тільки зігрітися, а й отримати гарячу їжу», - сказала Ю.БАРИШЕВА.

За її словами, безпосередньо в пунктах обігріву розпочато збір теплих речей для бідних і тих, хто цього потребує.

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У Дніпропетровській області за минулу добу до 126 стаціонарних і 36 наметових пунктів обігріву, які розгорнуті в усіх містах і районах області, звернулася понад тисяча чоловік.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Управління преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій МІЛЮТІН.

За його словами, за вказаний період до медичних закладів регіону звернулися з ознаками обмороження 12 чоловік.

На сьогоднішній ранок «смертельних випадків через переохолодження в області не зареєстровано», - зазначив С.МІЛЮТІН.

Він уточнив, що, згідно з розпорядженням голови Дніпропетровської ОДА Олександра ВІЛКУЛА, у Дніпропетровську працюватимуть 25 пунктів обігріву, у Кривому Розі – 20, у Дніпродзержинську - 15, по 10 пунктів розгорнуть у Павлограді, Нікополі, Новомосковську, по 2 пункти – у Перштравенську, Тернівці, Жовтих Водах, Вільногірську, Марганці, Орджонікідзе та Синельниковому. Також пункти обігріву встановлені у всіх районних центрах регіону.

Крім того, у містах обласного значення з резервних фондів місцевих бюджетів виділять по 5 тис. грн. для закупівлі чаю і цукру для пунктів обігріву, в інших містах – по 1 тис. грн.

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У Черкасах діють вісім цілодобових пунктів обігріву.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому з посиланням на заступника міського голови Олексія ЛЕОНОВА, пункти працюватимуть цілодобово, доки триматиметься низька температура повітря.

Мобільні пункти обігріву організовано міською владою спільно з МНС та Червоним хрестом.

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У Херсонській області відкрили 20 пунктів обігріву.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, такі пункти відкриті в усіх райцентрах і великих містах області.

Усі пункти працюють цілодобово. Там всіх бажаючих пригощають гарячим чаєм, а у великих містах - годують і роздають теплий одяг. Також у більшості пунктів організовано чергування медпрацівників.

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У Полтавській області відкрито 31 пункт обігріву.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди УМНС у Полтавській області, станом на вечір 27 січня пункти обігріву відвідали 93 людини.

Пункти обігріву відкриті в Полтаві, Кременчуці та всіх районних центрах області.

Крім обігріву, бездомним громадянам у пунктах надається харчування, теплий одяг і у разі потреби – медична допомога.

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У Хмельницькій області діють 275 пунктів обігріву.

Як повідомили УНІАН в оперативно-координаційному центрі обласного управління МНС, пункти обігріву працюють у наметах та на окремих об’єктах громадського призначення (кафе, торговельні заклади, навчально-виховні комплекси, селищні ради тощо).

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У Донецьку працює 21 пункт обігріву, з них 6 - цілодобово.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, пункти обігріву розташовані у всіх 9 районах міста в територіальних центрах соціального обслуговування, а також діє мобільний (тимчасовий) пункт обігріву в районі автостанції "Критий ринок".

Спеціальними пунктами обігріву скористалися вже більш як 500 чоловік.