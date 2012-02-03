Експерт: український інсулін паплюжать транснаціональні корпорації

Фармацевти закликають Міністерство охорони здоров`я України повернути на інсуліновий завод «Індар» команду Олексія ЛАЗАРЄВА і відновити повний цикл виробництва вітчизняних інсулінів.

Як повідомляє Comments.ua, про це експерти заявили, коментуючи те, що 31 січня ц.р. Київський апеляційний господарський суд своєю постановою залишив у силі рішення суду першої інстанції про повернення державі незаконно відчужених акцій ЗАТ «Індар».

Зокрема, президент Об`єднання організацій роботодавців медичної і мікробіологічної промисловості, генеральний директор АТ «Лекфарм» Валерій ПЕЧАЄВ заявив, що тепер, після рішення суду, на завод необхідно повернути науку: «Я думаю, що як тільки виконається рішення суду, ми візьмемо участь у цьому як роботодавці, дамо своє бачення цього процесу».

На його думку, на завод потрібно повернути команду О.ЛАЗАРЄВА, який стояв біля початків «Індару» і керував заводом до липня 2011 року. Саме під керівництвом професора О.ЛАЗАРЄВА в 90-х українські учені розробляли технологію випуску вітчизняного препарату. За словами В.ПЕЧАЄВА, якщо у найстисліші терміни держава не візьме управління у свої руки і учені не повернуться на завод - Україна ризикує втратити своє виробництво, у якого є величезний ринок збуту.

В.ПЕЧАЄВ також наполягає, що чутки про неякісний український інсулін поширюють транснаціональні корпорації, зацікавлені в українському ринку збуту.

«Якби українська субстанція була неякісною, у нас би її не купувала Бразилія, яка у питанні якості ліків нічим не поступається Європі, і не просила б технологію. Бразильські фахівці присутні на кожній стадії виробництва і отримання продукту. У нас нормальний якісний склад. Були нарікання - але це все провокують транснаціональні корпорації. Звичайно, їм невигідно, щоб ми щось самі робили, краще, щоб купували у них», - заявив В.ПЕЧАЄВ.

Сьогодні у нас є підприємство повного циклу, одне з чотирьох у світі, здатних випускати власну субстанцію (сировину) для виробництва інсуліну. Але для людей, які захопили «Індар» півроку тому, цей факт здавався неістотним – вони почали закупівлю субстанції за кордоном, зокрема, уклавши контракт з польською фірмою «Біотон».

Водночас В.ПЕЧАЄВ переконаний: якщо держава зможе зберегти унікальне виробництво, повернувши на завод ефективний менеджмент, який заснував і розвивав підприємство, - Україна стане серйозним гравцем на світовому ринку інсуліну.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Індар" засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України "Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів". Підприємство випускає більш як 60% інсулінів, які виготовляються в Україні. Держава у 2000 році внесла свої 70,7% акцій "Індару" до статутного фонду ДАК "Укрмедпром".

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржене у суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців "Беркуту" провели на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

У вересні Господарський суд Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", які незаконно були передані офшорній компанії "Сторк Холдінгз Лімітед".

Таким чином, суд визнав за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ "Індар", які витребувані у названої вище компанії і мають бути повернені державі, повідомили в ГПУ.

На початку жовтня у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект про повернення у державну власність 70,7% акцій ЗАТ "Індар".

31 січня 2012 року Київський апеляційний господарський суд своєю постановою залишив у силі рішення суду першої інстанції про повернення державі незаконно відчужених акцій ЗАТ «Індар».