Пожежа на суховантажі в Азовському морі почалася після вибуху

Пожежа на суховантажі «Іван Вакулов» під прапором Мальти, який застряг в льодах у 50 км від берега Криму в Азовському морі, стався сьогодні, за попередніми даними, на кормовій частині судна після вибуху.

Про це повідомляє прес-служба МНС України.

За інформацією відомства, суховантаж, який з 28 січня прямував із Алжиру до російського міста Ростов-на-Дону, перебував на стоянці в Азовському морі через утворення криги.

«За попередніми даними, на кормовій частині палубної надбудови судна сталася пожежа в результаті вибуху», - говориться в прес-релізі.

Причини вибуху поки що не уточнюються.

Для порятунку судна з Керчі вийшов криголам «Капитан Белоусов», а з Маріуполя - криголам «Капитан Мошкин».

Як повідомляв УНІАН, за даними МНС, пожежа на суховантажі «Иван Вакулов» сталася сьогодні рано вранці. Всі 14 членів екіпажа судна - громадяни Росії. 10 із 14 моряків були евакуйовані вертольотом МНС України, решта, зокрема капітан, відмовилися від евакуації і чекають прибуття криголама, який гаситиме вогонь на судні.