У ВР підганяють з виконанням рішення суду щодо «Індару»

Народні депутати, члени Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин, які призвели до ситуації, що склалася навколо заводу «Індар», наполягають на якомога швидшому виконанні рішення суду про повернення інсулінового заводу державі.

Про це вони заявляли на відкритому засіданні ТСК, передає Comments.ua.

Коментуючи рішення Київського апеляційного господарського суду від 31 січня цього року, який підтвердив право державної власності на 70,7% акцій «Індару», голова ТСК Ігор ПЛОХОЙ зазначив, що процес виконання рішення суду не повинен затягнутися.

«Ми десь на середині шляху. Друга, складніша половина шляху - це реальне повернення майна у держвласність», - заявив І.ПЛОХОЙ.

Секретар ТСК, народний депутат України Сергій ГОРДІЄНКО додав, що «ми маємо справу з унікальним випадком, коли спільними зусиллями депутатів, державних органів і трудового колективу вдалося зламати ситуацію і добитися справедливого рішення суду і тим самим зберегти унікальний завод. Як свідчать документи, фактично трудовий колектив став ініціатором усіх процесів після захисту підприємства і збереження його в державній власності».

Представник трудового колективу ЗАТ «Індар» Віктор РОМАНЮК (заступник голови правління ЗАТ «Індар», призначений на цю посаду державою і усунений від виконання обов`язків після рейдерського захоплення в липні 2011 р.) висловив подяку всім небайдужим до долі унікального підприємства, які стали на захист інтересів хворих на цукровий діабет. Він наголосив на важливості принципової позиції трудового колективу, який, починаючи з 2007 року, захищав позицію держави, неодноразово звертаючись до Адміністрації Президента, Кабінет міністрів України, Генеральної прокуратури та інших інстанцій з вимогою захистити підприємство і не допустити маніпуляцій з державним пакетом акцій.

«П`ять років ми ініціювали ті процеси, які зараз відбуваються. Наша позиція завжди була публічною і зрозумілою, кожен свій крок із захисту підприємства документально підтверджено - сказав В.РОМАНЮК, звертаючись до комісії. - Сьогодні ми всіх закликаємо відновити роботу заводу «Індар».

В.РОМАНЮК додав, що рейдерське захоплення стратегічно важливого для держави підприємства робиться з метою знищення конкурента на внутрішньому і зовнішніх ринках. З цією ж метою в країні проводяться акції, мета яких - поставити під сумнів якість продукції і дискредитувати керівництво підприємства. «Виконавцями таких замовних акцій виступають громадські організації, безвідповідальні чиновники і політикани, які фінансуються з-за кордону. Створюється парадоксальна ситуація, коли продукція підприємства і авторитет його керівництва знаходить підтримку і захист за кордоном, а не у власній країні», - зазначив В.РОМАНЮК.

За його словами, якщо не повернути державі контроль над підприємством і не повернути туди учених, «то український ринок інсуліну ризикує бути поглиненим глобальними фармацевтичними корпораціями, які зовсім не зацікавлені в тому, щоб у нашій країні виготовлявся якісний, доступний для всіх національний продукт».

За словами присутньої на засіданні ТСК колишнього голови Фонду державного майна України Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, «якщо найближчим часом не повернути на завод більш як 100 звільнених після захоплення керівників і фахівців і не відновити роботу на підприємстві - Україну чекають тяжкі економічні і соціальні наслідки».

Нагадаємо, що ЗАТ «Індар» - підприємство, один з 4 виробників з повним циклом виробництва інсуліну у світі. Підприємство було створено в 1991 році після того, як група українських учених на чолі з професором Олексієм ЛАЗАРЕВИМ (який очолив підприємство і керував ним до липня 2011 р.) розробила технологію виробництва субстанції інсуліну власними силами, в Україні.