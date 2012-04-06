Молодь пишається громадянством, хоче виїхати, не п'є і не має секс-партнера (опитування)

65% молоді пишаються тим, що є громадянами України. А для 48% молодих українців практичне значення має така демократична цінність, як свобода слова.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного в березні 2012 року Інститутом Горшеніна.

Згідно з результатами дослідження, які передані УНІАН, більше половини - 65,1% - молоді пишаються тим, що є громадянами України. Майже кожний п'ятий - 17,6% - не відчуває гордості від факту наявності у себе українського громадянства. Важко відповісти на це запитання 17,3% молоді.

Кожна друга молода людина - 47,3% - вважає найважливішою проблемою свого населеного пункту економічний розвиток. Далі йдуть корупція і хабарництво - 31,2%, політична нестабільність - 29,8%, а також алкоголізм і наркоманія - 26,2%, соціальний захист населення - 20,7%. Проблеми освіти турбують 19,2%, молодіжна політика – 18,2%, проблеми охорони здоров'я – 14,6%, злочинність – 13,2%, боротьба з бідністю – 13,2%, криза моралі, культури, моральності – 12,9% молодих людей України.

Більше третини представників української молоді - 37,9% - вважають, що Україна зараз має рухатися у бік зближення з країнами Заходу – з Європейським Союзом, США. Чверть опитаних - 24,7% - вважають, що Україні треба зближуватися з Росією, а 18,6% молодих українців вважають, що країна має лавірувати між Росією і країнами Заходу. Важко відповісти на це запитання 18,8% респондентів.

Майже половина молодих українців - 48,8% - заявили, що така демократична цінність, як свобода слова, має для них практичне значення. Також таку цінність для молоді мають: право на охорону здоров'я, медичну допомогу - 40,2%, особиста недоторканність - 37,0%, право розпоряджатися своєю власністю - 33,9%, судовий захист прав і свобод громадянина - 33,5%, а також – свобода пересування, вибору місця проживання - 32,8%.

Більшість молодих людей - 65,5% - завжди відчувають відповідальність за свої вчинки. Більше чверті - 29,7% - відчувають відповідальність за свої вчинки іноді – все залежить від обставин. Не мають такого почуття 2,9% представників молоді, а 1,9% - важко відповісти на це запитання.

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Майже половина українців - 48,4% - не планують емігрувати з України. З них 29,5% респондентів обрали відповідь «швидше, ні», а 18,9% – «точно ні».

При цьому майже третина - 29,9% - опитаних хотіли б виїхати з України. З них 21,7% відповіли «швидше, так», а 8,2% – «точно так». Ніколи не замислювалися над цим 13,6% наших співвітчизників, а 8,1% респондентам важко відповісти на запитання.

Більшість молодих людей - 84,6% - вважають, що в Україні сьогодні важко добитися успіху. Вірять у те, що це зробити легко – 11,1% опитаних. При цьому кожен другий представник української молоді - 50,8% - вважає, що досягти успіху легко за кордоном. Близько третини - 35,0% - вважають, що за кордоном це зробити складно.

Кожен другий молодий українець - 51,6% - вважає, що статус людини в суспільстві залежить від освіти. Вважають, що мають значення особисті якості, здібності й таланти людини, 41,7%, матеріальний статок – 38,0%, особисті зв'язки – 37,7%, посада – 32,2%, споріднені зв'язки – 27,1%. Тільки кожна четверта молода людина - 24,7% - висловила думку, що статус людини в суспільстві залежить від її професійних якостей.

Вважають, що в Україні у чоловіків і жінок існують рівні можливості для кар'єри, 40,2% молоді. При цьому більш як третина - 36,8% - опитаних вважає, що зробити кар'єру в Україні простіше чоловікам, а кожен шостий - 15,8% - висловив думку, що це зробити простіше жінкам.

Більшість молодих людей України - 71,3% - вважають, що премії, додаткові виплати, підвищення зарплати понад усе сприяють тому, що людина працює краще. Також, на думку молоді, підвищує мотивацію працівника підвищення на посаді - 55,2%, надання квартири, автомобіля (33,4%), надання можливості виконувати важливі цікаві завдання - 26,7%, похвала, подання до нагород - 25,1%.

Більшість молодих українців - 68,3% - вважають, що найкраще шукати роботу за допомогою родичів і знайомих. Вірять в ефективність пошуку вакансій в Інтернеті 45,5%, самостійну розсилку резюме по організаціях, офісах, підприємствах – 34,1%. Віддають перевагу пошуку вакансій в газетах, спеціалізованих збірниках – 22,5%, розміщення резюме на безплатних кадрових Інтернет-ресурсах – 15,4% опитаних.

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70% української молоді віддають перевагу Інтернету як джерелу інформації, а 55% - щодня користуються соціальними мережами.

Згідно з результатами дослідження, які передано УНІАН, велика частина української молоді - 69,4% - віддає перевагу Інтернету як джерелу інформації. Віддають перевагу телебаченню 62,5%, бесідам із людьми – 23,6%, друкованим ЗМІ – 13,8%, а радіо – 6,3% опитаних.

Більшість української молоді - 70,7% - користуються Інтернетом щодня. Кожен п'ятий опитаний - 20,4% - користується Інтернетом кілька разів на тиждень, 4,3% - кілька разів на місяць, не менше одного разу на півріччя – 1,2% респондентів. Не користуються Інтернетом 2,8% молодих людей.

Більшій частині молодих людей України - 64,2% - Інтернет необхідний для пошуку будь-якого роду інформації. Для роботи, навчання він потрібний 61,1%, для спілкування з іншими користувачами в чатах, на форумах, в соціальних мережах – 45,9%, для того, щоб стежити за новинами, подіями в світі та в країні – 44,8% респондентам. Вважають за краще слухати музику, дивитися фільми, читати книги в Інтернеті – 39,9%, користуватися електронною поштою – 31,2%, грати в ігри – 25,9%, спілкуватися з родичами – 24,1%, шукати нових друзів, людей зі схожими інтересами – 21,1% молодих людей.

Більше половини молодих українців - 55,1% - щодня користуються соціальними мережами. Більш як чверть (26,9%) робить це кілька разів на тиждень, 8,1% - кілька разів на місяць, 1,8% - не менше одного разу на півріччя. Не користуються соціальними мережами 7,0% респондентів.

Більшість молодих українців - 71,6% - не мислять свого життя без мобільного телефону. При цьому більш як чверть - 26,6% - заявляють, що могли б без нього прожити. Велика частина молоді - 62,3% - не уявляють, як прожити без Інтернету, при цьому близько третини опитаних - 34,9% - заявили, що могли б без нього обійтися. Більше половини респондентів - 54,0% - точно могли б обійтися без спілкування в соціальних мережах. Не представляють свого життя без такого спілкування 41,6% молоді.

Більшість молодих людей України - 76,9% - зазвичай проводять вільний час, зустрічаючись з друзями. Грають в комп'ютерні ігри, проводять час в Інтернеті – 41,7%, слухають музику, радіо – 38,7%, займаються домашніми справами – 37,7%, гуляють на свіжому повітрі – 34,2%, дивляться телевізор вдома – 31,1%, займаються спортом – 29,7%, відвідують кафе, бари, ресторани – 23,1%.

Більш як чверть молодих українців - 28,2% - воліють читати детективи. Історичні романи читають 21,2%, любовні історії – 18,9%, подорожі, фантастичні подорожі – 16,7%, наукову фантастику – 15,9%, гумористичні, сатиричні твори – 13,8%, класичну літературу – 13,7% опитаних. При цьому 17,0% представників молоді відзначили, що читають рідко, а 11,6% - що не люблять читати.

Читають художні літературні твори кілька разів на тиждень 14,0% представників молоді. При цьому 13,9% опитаних заявили, що не цікавляться художньою літературою, а 12,7% - читають художні твори кілька разів на місяць.

Близько третини молодих людей України - 31,1% - займаються спортом кілька разів на тиждень. Щодня займаються спортом 17,7% респондентів, а кожна десята молода людина - 10,7% - приділяє увагу спорту кілька разів на місяць. Не цікавляться спортом 7,7% опитаних.

Ходять в кіно раз на місяць 18,6% представників української молоді. Відвідують кінотеатр раз на півроку – 17,6%, кілька разів на місяць – 14,4% респондентів. Не ходять в кіно 6,1% опитаних молодих людей.

Більш як чверть молодих українців - 26,4% - не відвідують театри. Бувають в театрі раз на рік 14,5% опитаних, раз на кілька років - 14,0%. При цьому кожен десятий респондент відвідує театри один раз на півріччя - 11,4%, і кілька разів на півріччя - 10,2%.

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Майже половина української молоді не вживає міцних спиртних напоїв, а 90% заявляють, що ніколи не пробували наркотики.

Згідно з результатами дослідження, які передано УНІАН, майже половина української молоді - 48,6% - не вживають міцних спиртних напоїв. Третина - 34,3% – вживають раз на місяць і рідше, кожен десятий - 10,1% - кілька разів на місяць, 3,3% - раз на тиждень, 1,4% - кілька разів на тиждень, а 0,7% респондентів заявили, що вживають міцний алкоголь щодня.

Раз на місяць і рідше вживають слабоалкогольні спиртні напої 30,4% молодих людей. Більш як чверть - 28,6% - не вживають таких напоїв взагалі, а менш як чверть - 23,9% – вживають їх кілька разів на місяць. П'ють слабоалкогольні напої кілька разів на тиждень – 7,9%, раз на тиждень – 5,5%, а 1,9% представників молоді вживають їх щодня.

Переважна більшість молодих людей - 88,7% - заявили, що ніколи не пробували наркотики. Зізналися в тому, що такий досвід у них був, 9,2% опитаних, а 2,1% - відмовилися відповідати.

Для більшості молодих людей України - 69,4% - неприпустимо за жодних обставин вживання наркотиків. Майже кожен другий опитаний не сприймає одностатевий шлюб - 48,0% і самогубство - 45,9%. Вважають неприпустимим сімейне насильство – 42,6%, торгівлю людьми – 40,3%, відмову від новонародженого – 36,7% молодих людей. Не допускають особисто для себе абортів – 33,9%, проституцію – 31,5%, куріння – 20,8% опитаних.

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Більшість молодих українців - 64,2% - вважають, що в сім'ї має бути дві дитини.

Згідно з результатами дослідження, які передано УНІАН, майже кожен шостий - 14,9% - вважає, що в сім'ї дитина має бути одна, а 13,2% вважають, що дітей має бути троє. За чотирьох дітей і більше висловилися 1,7% громадян. Важко відповісти на запитання 6,0% опитаних.

Більш як третина респондентів - 38,5% - вважають, що сексуальне життя потрібно починати в 16-18 років. Найбільш відповідним віком 18-20 років вважають 35,8% наших співвітчизників. На думку 6,5% респондентів, сексуальне життя потрібно починати в 21-22 роки, 3,5% опитаних вважають, що в 14-15 років, 3,4% опитаних висловилися на користь віку вище за 22 роки, а 0,5% вважають достатніми для початку сексуального життя вік 12-13 років. При цьому 4,1% респондентів відмовилися від відповіді, а 7,7% важко відповісти на запитання.

Майже половина молодих українців - 45,3% - не мають постійного сексуального партнера. Є такий майже у кожного третього - 31,2% - респондента. При цьому майже кожен четвертий - 23,5% - відмовився відповісти на запитання.

Більш як третина молодих українців - 34,8% - планують завести дитину, коли одружаться. Планують дитину, коли здобудуть і освіту, і хорошу роботу, і своє житло 22,7% респондентів. Коли матимуть своє житло, батьками готові стати 13,8% українців; як тільки зрозуміють, що зустріли справжню любов – 13,7%; коли знайдуть роботу і почнуть заробляти – 13,1%; коли здобудуть освіту і хорошу роботу – 12,3% опитаних. При цьому 16,4% наших співгромадян покладаються на долю і нічого не планують. Важко відповісти на запитання 4,1% респондентів.

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Всеукраїнське дослідження «Молодь України» було проведене Інститутом Горшеніна спільно з тижневиком «Коментарі:» з 1 по 19 березня 2012 року. Всього, згідно з вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 1500 респондентів в містах з населенням понад 100 тисяч осіб, які розташовуються в 24 областях України і АР Крим і репрезентують населення України віком від 16 до 21 року. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,5%.