Вперше за історію людства літніх людей у світі більше, аніж 5-річних дітей

«Це феномен, який спостерігається вперше і з часом буде посилюватися. Упродовж 60 років кількість людей від 60 років і більше зросла з 14 мільйонів до 400 мільйонів. Це велика цифра, яка вказує на коло проблем, з якими можуть зіштовхуватися країни. Це виклик, який впливає не тільки на охорону здоров’я, а й на соціально-економічний розвиток», - наголосив І.Поканевич.

Посилаючись на прогнози фахівців, експерт зазначив, що до 2050 року в світі кількість людей старших 60 років зросте до 38% (сьогодні ці показники – 15-20%).

«Всесвітня організація охорони здоров’я пропонує країнам план щодо захисту літніх людей. Він включає у себе кілька речей. Насамперед, запобігання палінню літніх людей. Це - одна з основних проблем, коли внаслідок паління різко знижується якість життя літньої людини. Друге - підвищення доступу до якісної медичної допомоги, третій напрямок – надання можливості більш активно фізично рухатися, четвертий – розробка наукових даних в напрямку геронтології», - сказав І.Поканевич.

У свою чергу, головний геронтолог МОЗ України Віра Чайковська наголосила, що усі національні та міжнародні стратегії щодо літніх людей спрямовані на поліпшення якості їхнього життя. «Якість життя літніх людей тримається на трьох китах: це – здоров’я, фінансова спроможність та рольові функції… 75% літніх людей в Україні продовжують працювати і в державних, і в недержавних структурах. Більшість літніх під час соціологічних опитувань висловлюють бажання працювати, брати участь у туристичних поїздках, щось побачити, жити цікаво, продовжувати творчу активність», - зазначила В.Чайковська.

Довідка УНІАН. 7 квітня у світі відзначається Всесвітній день здоров'я в ознаменування річниці створення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в 1948 році. Всесвітній день здоров'я - це глобальна кампанія, яка закликає кожного - від світових лідерів до широких верств населення у всіх країнах - зосередити зусилля на одному завданню охорони здоров'я, що має глобальної вплив. Зосередження зусиль на нових проблемах, що виникають, дає можливість розпочати у Всесвітній день здоров'я колективні дії з охорони здоров'я і благополуччя людей. Це дає можливість взяти участь у пошуку рішень на благо всіх нас.

Тема Всесвітнього дня здоров'я 2012 року - "Старіння і здоров'я". Основна увага звертається на те, як добре здоров'я протягом всього життя може допомогти чоловікам і жінкам похилого віку вести повне і продуктивне життя і робити внесок в життя своїх родин і суспільства. Старіння стосується кожного з нас - чоловіків або жінок, багатих чи бідних, незалежно від того, де ми живемо.