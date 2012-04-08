ЗМІ: Український «Енергоатом» коштуватиме 100 мільярдів гривень

Пункт про корпоратизацію міститься в підписаному 12 березня Президентом Януковичем «Національному плані дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки». За неофіційною версією, нинішня версія документа підготовлена ​​на Банковій групою за участю Ірини Акімової.

За інформацією джерел ZN.UA, при корпоратизації буде проведена оцінка вартості «Енергоатому». Його статутний фонд, за попередніми очікуваннями, може становити майже 100 млрд. грн. Для 15 ядерних блоків сума не така вже й вражаюча. Втім, за початкової їх вартості близько 68 млрд. грн. зношення обладнання впевнено наближається до 60%.

У корпоратизації є ще один момент, що часто залишається поза увагою. Нині державі належить сама НАЕК, після акціонування їй належатимуть акції компанії. Наповнити статутний фонд «Енергоатома» можна буде держоблігаціями. А це вже інструмент застави і для НАЕК, і для банків, та й багато для кого…

Враховуючи, що «Енергоатом» — це майже половина електроенергії, яка поставляється на Енергоринок (у 2011-му — 48%), причому дуже дешевої, інтерес до долі таких енергомонстрів зовсім не випадковий.

Правда, сама березнева ініціатива президента вочевидь стала несподіванкою і для «Енергоатома», і для Міненерговугільпрому — такого швидкого початку приватизації там не очікували. Більш того, за даними ZN.UA, раніше передбачувані зауваження міністерства і компанії в президентському тексті проігноровані. А пропозиція подати в березні на розгляд Верховної Ради відповідні зміни до законодавства взагалі мало хто зрозумів…

Певне здивування прослизнуло навіть у заяві голови «Енергоатома» Ю.Недашковського, який тактовно зауважив: «Ми перебуваємо в так званому списку номер два, який передбачає, що „Енергоатом“ можна акціонувати, але не можна приватизувати». Він нагадав, що для корпоратизації НАЕК цілком можна обійтися існуючим законодавством і ніякий новий законопроект не потрібен.

За неофіційною версією, нинішня версія документа підготовлена ​​на Банковій групою за участю Ірини Акімової.

Власне, при всьому багатстві вибору серйозних претендентів, окрім «Росатома», не спостерігається.