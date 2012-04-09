В український бензин будуть додавати спирт

У суботу міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко заявив, що ініціював введення обов'язкового вмісту в бензині не менше 5% біоетанолу починаючи 1 січня 2013 року, і 7% - з 2014 року, пише "КоммерсантЪ-Украина".

"Ми вносимо законопроект, сподіваюся, він буде прийнятий на засіданні уряду, - повідомив Бойко. - Це дозволить, з одного боку, знизити закупівлі нафти, а з іншого - завантажити сільгоспвиробників". За його словами, даний законопроект вже узгоджений з усіма учасниками ринку.

Наявність в бензині 5% біоетанолу або 15% простих ефірів відповідає стандарту якості "Євро-4", який повинен був почати діяти в Україні з 1 січня 2010 року, пояснює заступник директора дослідницького центру "Психея" Геннадій Рябцев.

"Однак через те, що тільки три з шести існуючих в Україні нафтопереробних заводів - Лисичанський, Кременчуцький і Одеський - можуть виробляти паливо за стандартами" Євро-4 ", рішення постійно переносилося", - говорить він.

Як повідомило високопоставлене джерело в Мінагрополітики, відомство пропонує, щоб весь біоетанол вироблявся на спиртзаводах України. "Замість готового бензину в Україну може поставлятися напівфабрикат - Eurobob, який стане бензином після того, як в нього додадуть біоетанол, вироблений на спиртзаводах України", - підкреслило джерело.

Раніше міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк оцінив можливості виробництва біопалива майже в 5 млн т на рік, що, на його думку, дозволить на 30% замістити імпорт світлих нафтопродуктів.

Проти ініціативи Мінагрополітики традиційно виступають нафтовики. "Не можна порівнювати виробництво і зміст біопалива, наприклад, в Бразилії при середньорічній температурі близько 24 ° С, і в Україну, де вона набагато нижче. Через зміни температур існує небезпека розшарування палива", - застерігає голова правління "Укртатнафти" (Кременчуцький НПЗ ) Павло Овчаренко.

У той же час провідний науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України Владислав Кисельов пояснює, що небезпека розшарування палива існує лише при порушенні технологічного процесу. "Просто нинішні власники українських НПЗ не зацікавлені в інвестуванні в нове виробництво", - вважає Кисельов.