На санаторії для депутатів виділили 17% бюджету МОЗ

10:37, 17 квітня 2012
Суспільство
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Цьогорічна сума бюджетних видатків на санаторії Державного управління справами і Верховної Ради (200 млн. грн.) – це 17% усіх загальнодержавних видатків Міністерства охорони здоров’я.

видатки Держбюджету на санаторії для депутатів та чиновників

 

Про це свідчать дані моніторингу, який здійснює Лабораторія законодавчих ініціатив за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

За інформацією експертів, таку ж суму складають деякі субвенції для місцевих бюджетів, які розподіляє МОЗ на придбання медичного обладнання та матеріалів.

У 2010 році витрати на згадані санаторії склали 144 млн. грн., у 2011 році – 247 млн. грн., а у 2012 році закладено понад 200 млн. гривень.

Для з’ясування законних підстав такої практики до Апарату Верховної Ради та Державного управління справами було направлено запити на одержання публічної інформації. Як випливає з відповідей, формальним підґрунтям фінансування санаторіїв із бюджету є затвердження переліку таких закладів урядом (постанова №501 від 16 травня 2011 року). У свою чергу, Кабінет Міністрів посилається на частину 8 статті 87 Бюджетного кодексу, яка містить перелік видатків у сфері охорони здоров’я, що фінансуються з державного бюджету. Однак у цій статті немає прямих норм, які б дозволяли фінансування санаторіїв вищих органів державної влади. Експерти припускають, що ця можливість виникає завдяки формулюванню “інші програми в галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій”. Отже, на санаторії для чиновників витрачають кошти, які можна було б спрямувати на допомогу поліклінікам і лікарням.

Крім того, санаторії як заклади відпочинку, за словами фахівців, працюють на конкурентному ринку туристичних послуг – у Карпатах і Криму.

«Отже, така підтримка державних санаторіїв викликає питання не тільки з погляду справедливості й неупередженості розподілу бюджетних видатків (один із принципів бюджетної системи України), але й у контексті впливу на конкуренцію на ринку послуг відпочинку», - пишеться у повідомленні.

 

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