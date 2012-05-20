Біля Шулявки горить склад секонд-хенду: полум'я видно за кілька кілометрів (оновлено)

У Києві неподалік станції метро "Шулявська", на вулиці Дегтярівська 25,А горить склад секонд-хенду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичйних ситуацій України, займання сталося о12:28. Станом на 15:00 локалізувати вогонь пожежним підрозділам не вдалося, оскільки багато речей, які зберігаються на складі, знаходяться у великих «тюках».

Складські приміщення з речами секонд-хенду розташовані на території колишнього таксомоторного парку.

Як повідомляє Комсомольська правда в Україні, полум`я було видно за 2 км. На місце події виїхали 24 пожежні машини. Як розповіли пожежні, які працювали на місці, приміщення, де було вогнище, орендував приватний підприємець.

За версією мешканців навколишніх будинків, спочатку спалахнуло сміття, яке з території підприємства не вивозили вже тиждень, а потім вогонь перекинувся на склади. Площа загоряння близько 400 м. кв