Грищенко пояснив, як визволятиме українців з Лівії

Про це міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко заявив у коментарі щодо вироку лівійського суду у справі 19 громадян України.

Він нагадав, що сьогодні відбулося засідання військового суду м. Тріполі у справі 19-ти громадян України, двох громадян Росії та трьох громадян Білорусі, які з серпня 2011 року утримуються революційною бригадою „Аль-Каакаа”. На засіданні був присутній посол України в Лівії; затриманих було забезпечено адвокатами та перекладачем.

За результатами засідання суд підтвердив обвинувачення, висунуті затриманим лівійською прокуратурою, і визнав їх «винними в участі у ремонті військової техніки для режиму Каддафі, що використовувалася проти лівійського народу».

Відповідно до судового вердикту, один громадянин РФ засуджений до довічного ув’язнення, решта затриманих, зокрема 19 українських громадян, 1 громадянин РФ та троє громадян Республіки Білорусь, засуджені до позбавлення волі строком на 10 років.

При цьому К.Грищенко повідомив, що за його дорученням українськими дипломатами в Тріполі вже досягнуто домовленості із захисниками українців щодо подачі апеляції до Вищого військового суду Лівії. Відповідно до лівійського законодавства, апеляція має бути подана протягом 30 днів з моменту оголошення судового рішення.

«Відтак, зазначеним судовим рішенням крапку у справі наших громадян поставлено не було. Ми і надалі будемо відстоювати права та інтереси наших громадян, затриманих у Лівії», - наголосив К.Грищенко.

Він нагадав, що з моменту затримання у серпні 2011 року українців зусилля зовнішньополітичного відомства України за дорученням Президента були сконцентровані на досягненні головної мети: переведенні справи затриманих українських громадян у виключно правову площину. За словами К.Грищенка, цього вдалося досягти, попри незавершеність процесу формування нової влади Лівії.

«Паралельно ми продовжували порушувати питання у справі затриманих українців на двосторонньому рівні під час міжнародних форумів та візитів, в тому числі із залученням можливостей тих міжнародних гравців, які брали активну участь у військових діях проти режиму Муаммара Каддафі.

З самого початку нами забезпечується консульський захист інтересів українських громадян: дипломати Посольства України в Лівії на регулярній основі відвідують наших співвітчизників, забезпечують їх продуктами харчування, надають можливість спілкуватися телефоном з рідними», - наголосив глава МЗС.

Він також нагадав, що раніше цього року завдяки зусиллям дипломатів було звільнено чотирьох утримуваних у Лівії громадян України.

К.Грищенко висловив переконання, що вироблений МЗС алгоритм першочергових кроків із забезпечення інтересів наших співвітчизників, зокрема шляхом максимальної активізації усіма причетними органами в межах компетенції заходів по вісі українське диппредставництво в Лівії – державні та неурядові лівійські кола - наші іноземні партнери, принесе бажаний для нас результат.

З цією метою 2 червня К.Грищенко надіслав листа своєму лівійському колезі, міністру закордонних справ А.Бен Хаялю.