У Берліні затримали порноактора, який розчленував свого коханця

Канадського порноактора Луку Рокко Маньотту, підозрюваного у вбивстві коханця і розчленування його тіла, затримали в Берліні.

У розшукМаньоттуоголосилипіслятого, яквінтернетіз'явивсяролик,де одинчоловікгвалтуєі по-звірячомувбиваєіншого.Кадрисупроводжувалисямузикоюз фільму"Американськийпсихопат", звідкивбивця іотримавсвоєпрізвисько,пишеЛента.ру.



Крімпоширенняшокуючихкадрів,доштаб-квартирКонсервативноїта ЛіберальноїпартійКанадинадійшлипосилки звідрізанимичастинамитіла,якібулиідентифікованіяк частинитілаЛіньЮня-убитогокоханцяМаньотти.Слідствовважає,що24 травня 2012Маньоттавбив33-річногокитайськогостудентавсвоїй квартирі.



У Канадійогозатримати невдалося -поліціяз'ясувала,що післявбивствапідозрюванийвиїхав до Європи.ТодіМаньоттуоголосивврозшукІнтерпол.

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