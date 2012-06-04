У Берліні затримали порноактора, який розчленував свого коханця
23:08, 04 червня 2012Суспільство
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Канадського порноактора Луку Рокко Маньотту, підозрюваного у вбивстві коханця і розчленування його тіла, затримали в Берліні.
У розшукМаньоттуоголосилипіслятого, яквінтернетіз'явивсяролик,де одинчоловікгвалтуєі по-звірячомувбиваєіншого.Кадрисупроводжувалисямузикоюз фільму"Американськийпсихопат", звідкивбивця іотримавсвоєпрізвисько,пишеЛента.ру.
Крімпоширенняшокуючихкадрів,доштаб-квартирКонсервативноїта ЛіберальноїпартійКанадинадійшлипосилки звідрізанимичастинамитіла,якібулиідентифікованіяк частинитілаЛіньЮня-убитогокоханцяМаньотти.Слідствовважає,що24 травня 2012Маньоттавбив33-річногокитайськогостудентавсвоїй квартирі.
У Канадійогозатримати невдалося -поліціяз'ясувала,що післявбивствапідозрюванийвиїхав до Європи.ТодіМаньоттуоголосивврозшукІнтерпол.
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