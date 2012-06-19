У Києві арештоване майно шахраїв дісталося іншим шахраям

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із ЗМІ столичної прокуратури.

Справу порушено за ч.1 ст. 388 Кримінального кодексу України (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт).

Так, в ході розслідування кримінальної справи стосовно членів організованої групи, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян та двох банківських установ на загальну суму 15 млн грн, на майно обвинувачених слідчим було накладено арешт. Це було зроблено з метою відшкодування потерпілим збитків, завданих злочином, та можливої конфіскації майна.

Водночас, як з’ясувалося, арештоване майно одного з обвинувачених (квартири та декілька нежитлових приміщень у Києві загальною площею близько 200 м2) було незаконно відчужено та, за даними БТІ у м. Києві, вже зареєстровано на праві приватної власності за іншими особами.

Як повідомлялося, слідчим відділом прокуратури Києва направлено до суду кримінальну справу стосовно організованої групи, яка, підробляючи документи на квартири, отримувала грошові кредити в банківських установах столиці.