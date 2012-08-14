В Україні мешкають понад 2,4 тис. офіційно визнаних біженців

Як повідомили УНІАН у Державній міграційній службі України, лише за перше півріччя цього року в підрозділи Державної міграційної служби України звернулось 828 іноземців із заявами про визнання біженцями, чи особами, які потребують захисту. За останній рік, з моменту набрання чинності законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», вперше 37 іноземців визнані такими, що потребують додаткового захисту.

В рамках міжнародного проекту «Регіональна програма захисту біженців – «Фаза-ІІ» Європейський Союз виділив 1,5 млн євро на допомогу Україні, Молдові та Білорусі. З них 500 тис. євро – на вирішення проблем із біженцями в Україні. Фінансування програми триватиме до грудня 2013 року. Програмою передбачено фінансування загальнодержавної мережі юристів, які стежитимуть за додержанням прав шукачів притулку та біженців в Україні, фінансування ремонтних робіт на пунктах тимчасового розміщення біженців, забезпечення роботи перекладачів, мовні курси для шукачів притулку та підтримка програм самозайнятості мігрантів. Зокрема, це допомога у сертифікації дипломів та грошові гранти для відкриття ними власного бізнесу в Україні.

За підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), 9 серпня у Львові відбулась зустріч Національного керівного комітету проекту в Україні за участю фахівців УВКБ ООН, Представництва Європейського Союзу в Україні, Міжнародної організації з міграції (МОМ), а також представників Державної міграційної служби України, Державної прикордонної служби України, Вищого адміністративного суду, СБУ, Уповноваженого з питань реалізації національного превентивного механізму. У зустрічі також взяли участь представники громадських правозахисних організацій із різних регіонів України.

Головною темою обговорення стала координація дій державних та громадських структур, що працюють з біженцями та шукачами притулку в Україні.

Менеджер сектора з верховенства права і застосування закону Представництва ЄС в Україні Карол Шуш заявив, що Євросоюз інвестує значні кошти у програми інтеграції біженців, однак одних інвестицій замало. Важлива готовність урядів країн прийняти такі інвестиції.Європейські експерти відзначають прогрес у розумінні українськими владними інституціями важливості питання щодо інтеграції біженців, однак визнають й існування проблем.