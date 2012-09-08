Попри заборону суду харків'яни вийдуть підтримати ТВі

Про це кореспондента УНІАН повідомила голова оргкомітету акції у Харкові Вікторія Черевко.

За її словами, напередодні суд за позовом міської влади заборонив проведення акції, яку планувалося провести на майдані Свободи в центрі Харкова, мотивуючи це тим, зокрема, що «на площі проводиться ярмарок, і мітинг заважатиме комфортному пересуванню харків’ян центром міста».

Заборону суду отримала як громадська організація «Демократичний альянс», так і окремі громадяни, які повідомляли владу про наміри провести акцію.

«Ще одному заявникові від влади надійшла окрема письмова відмова», - повідомила В.Черевко.

За її словами, після заборони суду акцію було вирішено провести в іншому місці – в саду Шевченка біля пам’ятника Кобзареві, неподалік майдану Свободи. Очікується, що в мітингу візьмуть участь близько 100 осіб.

«Сьогодні вийдуть ті люди, які раніше не виходили на майдани, бо Україна підійшла до певної критичної межі. Серед учасників акції ми побачимо правозахисників, журналістів, багатьох цікавих і важливих людей, і все це планується транслювати в інтернеті», - сказала В.Черевко.

За її словами, акцію вирішено проводити «без партійної символіки, без окреслення політичних сил».

«На це, щоправда не погодилися представники Свободи», тому у нас окремі акції», - сказала голова оргкомітету.

Як повідомляв УНІАН, Харківський окружний адміністративний суд за позовом міськради заборонив Всеукраїнському об’єднанню «Свобода» проводити сьогодні мітинг на захист свободи слова в Україні в рамках всеукраїнської акції на підтримку телеканалу ТВі.

Крім того, вчора у Житомирі суд за позовом міськради також заборонив проведення на центральній Соборній площі міста акцію на підтримку телеканалу ТВі.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 8 вересня, на Софійській площі у Києві та головних площах інших міст заплановано проведення акцій на підтримку телеканалу ТВі.

Канал припинили транслювати у більш як 60 кабельних мережах по всій Україні.

Керівник телеканалу ТВі Микола Княжицький неодноразово заявляв, що відключення каналу у регіонах відбувається за прямою вказівкою Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

У свою чергу голова Нацради з телерадіомовлення Володимир Манжосов заявив, що Нацрада проведе моніторинг провайдерів програмної послуги, які мають транслювати телеканал ТВі у своїх мережах. Він також спростував заяви, що канал відключають за вказівкою Нацради.