У Києві буде розроблено міжнародну систему обміну інформацією про податкові злочини

Засідання відбудеться наприкінці вересня цього року в Одесі. Про це заявив Перший заступник Голови ДПС України – начальник податкової міліції Андрій Головач.

«Нинішнє засідання КРОПР, яке відбудеться в Україні, ми вперше проводимо у новому форматі, - сказав А. Головач. – Для участі ми запрошуємо не лише постійних учасників ради, а й представників відповідних органів країн ЄС, інших європейських держав, Азії, Європолу та ОЕСР. Адже перед усіма нами стоїть просте завдання: напрацювати систему, яка б гарантувала спільну економічну безпеку».

За словами Андрія Головача, питання спільної системи безпеки сьогодні, з огляду на світову економічну ситуацію, є вкрай актуальним. «Світова економічна криза наочно продемонструвала, що економіки різних країн є взаємозалежними. Тому відсидітися у стороні нікому не вийде – з організованою міжнародною економічною злочинністю потрібно боротися разом», - підсумував начальник податкової міліції.

КРОПР є органом галузевого співробітництва, що здійснює координацію діяльності компетентних відомств держав Співдружності. КРОПР виступає організаційною формою, яка забезпечує взаємодію у сфері виявлення, попередження та припинення економічних і податкових злочинів, реалізації політики забезпечення економічної безпеки.

Цей орган було створено у жовтні 1999 року.