Наймасовіший лицарський бій, воєнні костюми різних епох та вогняна феєрія у «Парку Київська Русь»

15-16 вересня у «Парку Київська Русь» пройде Чемпіонат України з історичного фехтування «Зов героїв 2». Вперше 300 найсильніших бійців схрестять мечі у мега-битвах. Серед учасників спортсмени з Одеси, Львова, Києва, Харкова, Севастополя, Ялти, Дніпропетровська, Черкас, Полтави, Миколаєва, а також із Москви та інших міст.

Богатирі зійдуться помірятися силою сам на сам та у групових номінаціях: 5 на 5 воїнів, 21 на 21 боєць. Бої відбуватимуться на кількох майданчиках Парку одночасно. Найбільш масова мега-битва, в якій суперники зійдуться 100 на 100 та буде використана осадова техніка, відбудеться у суботу, 15 вересня о 13.30. У «Парку Київська Русь» все по-справжньому. Хто ж залишиться зі щитом? Визначення та нагородження переможців відбудеться у неділю, 16 вересня.

В добу лицарської звитяги відвідувачів Парку поверне і показ середньовічного військового костюму IХ-ХVI століть. Кращі клуби історичного фехтування, що реконструюють історію різних часів та країн, продемонструють гостям вбрання древніх русичів, воїнів хана Батия, німецьких та англійських лицарів.

Головною подією вечірньої програми в субботу, 15 вересня, стануть бої професіоналів історичного фехтування з України та Росії. Також увечері на гостей чемпіонату чекає яскраве й динамічне вогняне шоу, святковий феєрверк, концерт етно-рок-групи F.R.A.M. Ритми середньовічної музики пульсуватимуть у жилах, а рівень адреналіну від споглядання середньовічних боїв зашкалюватиме.

Захід відбувається за підтримки Міжпарламентської Асамблеї країн – учасниць СНД та Київської обласної державної адміністрації.

«Парк Київська Русь» розташований у с. Копачів, Обухівський район, Київська область. З Києва курсуватимуть маршрутні автобуси від станції м. Видубичі кожні 30 хвилин.

Для журналістів 15 вересня буде організовано прес-тур.

За детальною інформацією і з питань акредитації звертатись 044 461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.

Сайт «Парку Київська Русь»: http://www.parkkyivrus.com/