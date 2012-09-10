«Київський референдум: реальний інструмент місцевого самоврядування чи передвиборчий піар голови КМДА? Продовження»
11 вересня о 18.00 розпочнеться черговий випуск соціального ток-НЕшоу «Київський форум» з Реною Назаровою в ефірі Київської державної телерадіокомпанії (вул. Хрещатик, 26).
Тема ефіру: «Київський референдум: реальний інструмент місцевого самоврядування чи передвиборчий піар голови КМДА? Продовження».
До участі в програмі запрошені:
Ірина Геращенко, народний депутат України;
Наталія Новак, заступник голови фракції «УДАР» в Київраді;
Тетяна Монтян, адвокат;
Марина Бурмака, виконавчий секретар Громадянського форуму Києва, президент Українського Центру суспільного розвитку;
Сергій Левада, учасник робочої групи Громадянського форуму Києва;
Олександр Сергієнко, директор Інституту міста;
Віталій Черняховський, перший заступник голови ГО «Київський форум».
Акредитація для журналістів за тел.: (066)405-14-55 до 15.00 11 вересня (Бойко Юлія).