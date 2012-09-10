«Київський референдум: реальний інструмент місцевого самоврядування чи передвиборчий піар голови КМДА? Продовження»

11 вересня о 18.00 розпочнеться черговий випуск соціального ток-НЕшоу «Київський форум» з Реною Назаровою в ефірі Київської державної телерадіокомпанії (вул. Хрещатик, 26). Тема ефіру: «Київський референдум: реальний інструмент місцевого самоврядування чи передвиборчий піар голови КМДА? Продовження». До участі в програмі запрошені: Ірина Геращенко, народний депутат України; Наталія Новак, заступник голови фракції «УДАР» в Київраді; Тетяна Монтян, адвокат; Марина Бурмака, виконавчий секретар Громадянського форуму Києва, президент Українського Центру суспільного розвитку; Сергій Левада, учасник робочої групи Громадянського форуму Києва; Олександр Сергієнко, директор Інституту міста; Віталій Черняховський, перший заступник голови ГО «Київський форум». Акредитація для журналістів за тел.: (066)405-14-55 до 15.00 11 вересня (Бойко Юлія).

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