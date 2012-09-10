«Київський референдум: реальний інструмент місцевого самоврядування чи передвиборчий піар голови КМДА? Продовження»

16:30, 10 вересня 2012
Суспільство
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11 вересня о 18.00  розпочнеться  черговий випуск соціального ток-НЕшоу «Київський форум» з Реною Назаровою в ефірі Київської державної телерадіокомпанії (вул. Хрещатик, 26).

Тема ефіру: «Київський референдум: реальний інструмент місцевого самоврядування чи передвиборчий піар голови КМДА? Продовження».

До участі в програмі запрошені:

Ірина Геращенко, народний депутат України;

Наталія Новак, заступник голови фракції «УДАР» в Київраді;

Тетяна Монтян, адвокат;

Марина Бурмака, виконавчий секретар Громадянського форуму Києва, президент Українського Центру суспільного розвитку;

Сергій Левада, учасник робочої групи Громадянського форуму Києва;

Олександр Сергієнко, директор Інституту міста;

Віталій Черняховський,  перший заступник голови ГО «Київський форум».

Акредитація для журналістів за тел.: (066)405-14-55 до 15.00 11 вересня (Бойко Юлія).

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