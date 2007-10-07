Країни ОДКБ купуватимуть у Росії зброю за внутрішньоросійськими цінами

Країни Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) зможуть купувати російські озброєння і спецтехніку для збройних сил і спецслужб за внутрішніми російськими цінами.

За словами російського президента, ця домовленість стала "серйозним конкретним результатом" 15-го ювілейного саміту Організації, що пройшов у суботу в Душанбе.

"Ми домовилися і затвердили остаточно список усіх документів, згідно з якими члени ОДКБ одержуватимуть російське озброєння, спеціальну техніку не тільки для своїх збройних сил, а й для спеціальних служб, фактично за внутрішніми російськими цінами", - повідомив Володимир Путін журналістам вже після підсумкової прес-конференції саміту.

Зустріч лідерів Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Росії, Таджикистану й Узбекистану була рекордною за швидкістю і кількістю підписаних документів. Саміт в цілому зайняв не більше години, причому більшу частину часу президентів забрало підписання двох десятків документів.

Цікаво, що лідери підписали документи без обговорення. "Всі питання, які були винесені, узгоджені, ніяких розбіжностей не немає", - резюмував на розширеному засіданні ОДКБ президент Киргизії Курманбек Бакієв.

Глави держав, зокрема, підписали документи щодо нормативного й організаційного оформлення в рамках ОДКБ механізму миротворчої діяльності, створення координаційної ради керівників компетентних органів з питань боротьби з незаконною міграцією і координаційної ради з надзвичайних ситуацій, угоди про створення механізму надання військово-технічної допомоги у випадках загрози агресії, а також системи управління силами й засобами колективної безпеки ОДКБ.

Прийнято декларацію глав держав, в якій підведені основні підсумки роботи Організації щодо забезпечення миру і стабільності в зоні її відповідальності, викладені пріоритетні напрями її діяльності.

Для формування миротворчого контингенту ОДКБ створене добре підгрунтя, підбив підсумки саміту в розмові з журналістами міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров журналістам. При цьому Лавров наголосив, що не йдеться про те, щоб застосовувати миротворчі сили ОДКБ для врегулювання конфліктів між Грузією, Абхазією і Південною Осетією. Колективні сили швидкого реагування, нагадав він, переважно були створені для боротьби з тероризмом і наркотрафіком.

Учасники Організації висловилися за активнішу участь ОДКБ в мирному процесі в Афганістані. "Порушувалася тема активізації наших зусиль в афганському напрямі, щоб ОДКБ внесла вагоміший внесок до зміцнення мирного процесу в цій країні", - сказав президент Таджикистану Емомалі Рахмон на підсумковій прес-конференції.

За 15 років існування ОДКБ перетворилася "на дієву і авторитетну структуру, на яку зважають у світі", підкреслив Рахмон.

За 15 років, які минули з часу створення ОДКБ, світ не став безпечніший і стабільніший, а міжнародні відносини дедалі частіше характеризуються загостренням напруженості, наголошується в підсумковій декларації саміту.

Наступний саміт ОДКБ відбудеться в Москві наприкінці весни - початку літа наступного року одночасно з самітом ЄврАзЕс. Головування в організації перейшло від Білорусії до Киргизії. Після Киргизії головою стане Вірменія.

РІА "Новости"