«Мечел» продає Донецький електрометалургійний завод

Як повідомляється у прес-релізі, розміщеному на сайті «Мечела», відповідне рішення було ухвалене Радою директорів компанії 21 вересня.

Згідно з прес-релізом, за результатами наданого менеджментом аналізу активів ВАТ «Мечел» Рада директорів одноголосно схвалила реалізацію таких активів Групи як таких, що не відповідають новій стратегії розвитку: підприємства Східно-Європейського металургійного дивізіону «Мечел», Приватне акціонерне товариство «Донецький Електрометалургійний Завод» (Україна), Інвікта Мерчант Бар Лімітед (Великобританія), ЗАТ «Мечел Нямунас» (Литва), «Мечел-сервіс Глобал» (за винятком ТОВ «Мечел-сервіс» (Росія)), ТОВ «Схід Хром» (Казахстан), ТОВ «Схід Oriel» (Казахстан), ТОВ «Тихвинський феросплавний завод» (Росія), ВАТ «Південно-Уральський нікелевий комбінат» (Росія), ВАТ «Кузбасенергозбут» (Росія), ТЕЦ «Топлофікация Русе» (Болгарія).

З метою прискорення реалізації пріоритетного проекту гірничовидобувного дивізіону – освоєння Ельгінського вугільного родовища – Рада директорів також рекомендувала оцінити можливість продажу стратегічному партнерові міноритарного пакета акцій ВАТ «Мечел-майнінг» (у розмірі не більш як 25%).

Генеральний директор ВАТ «Мечел» Євген Міхель так прокоментував рішення Ради директорів: «Ми зробили важливий практичний крок у рамках реалізації оновленої стратегії Групи. Рішення Ради директорів повністю відповідають заявленому «Мечелом» курсу на підвищення операційної ефективності, розвиток найбільш перспективних з погляду альтернативних витрат інвестиційних проектів і дозволять нам концентруватися на пріоритетних напрямах бізнесу, роботі з планомірного зниження рівня боргового навантаження і збільшення акціонерної вартості компанії».

Довідка УНІАН. У грудні 2011 року російська компанія «Мечел» завершила операцію з придбання 100% пакета акцій Донецького електрометалургійного заводу. Сума операції становила 537 млн доларів США.

Оплата акцій ДЕМЗ здійснюватиметься з розстрочкою платежу строком на 7 років.