У Києві пройшла жалобна хода, приурочена роковинам трагедії Бабиного Яру

За ініціативою Єврейської ради України і фонду «Бабин Яр» сьогодні в Києві пройшла жалобна хода «Дорогою смерті» від Пам'ятного знаку на перетині вулиць Мельникова і Дорогожицької до пам'ятника «Менора», де учасники ходи поклали квіти до пам'ятних знаків і місць, пов'язаних з трагедією Бабиного Яру.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході взяли участь близько 200 людей.

У мітингу біля пам'ятника «Менора», який відбувся після ходи, взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Реувен Дін Ель, а також представник Посольства ФРН в Україні.

У своєму виступі Реувен Дін Ель нагадав, що точних даних про кількість розстріляних євреїв під час Другої світової війни немає, але приблизно їх близько 6 млн. чоловік. Він також наголосив, що в Бабиному Яру було вбито не тільки євреїв, а й людей інших національностей.

Довідка УНІАН. Під час німецької окупації Києва в 1941-1943 роках Бабин Яр був місцем масових розстрілів німецькими окупантами мирного населення і радянських військовополонених. Масовому винищуванню було піддано євреїв і циган – за етнічною ознакою, а також партійних і радянських активістів, підпільників, членів Організації українських націоналістів, заручників, порушників комендантської години та ін. Тільки за два дні – 29 і 30 вересня 1941 року було розстріляно майже 34 тис. євреїв.

За різними даними, в Бабиному Яру під час німецької окупації було розстріляно від 70 тисяч до 200 тисяч людей.