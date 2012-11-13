Ще одне село проголосило румунську мову регіональною

Як повідомив кореспондентові УНІАН сільський голова села Нижні Петрівці Костянтин Тарица, таке рішення 8 листопада прийняли депутати сільської ради цього населеного пункту.

Водночас, у телефонній розмові К.Тарица зазначив, що коментувати «прийняте рішення ще зарано, оскільки воно викликало неоднозначну реакцію у селі та районі» і тому, можливо, йому «доведеться повторно скликати сесію і робити певні уточнення».

«Саме тому я поки утримуюся від коментарів до ухвалення нового депутатського рішення», - заявив він.

Водночас, як передавав УНІАН, у повідомленні прес-служби народного депутата Геннадія Москаля, на запит якого стосовно застосування мовного закону в даному населеному пункті надійшла відповідь сільської ради Нижніх Петрівців про прийняте рішення, зазначається, що імплементацією положень мовного закону на території сільради вже «займається спеціальна робоча група».

За даними Державної служби статистики, румунську мову вважають рідною понад 95 відсотків мешканців Нижніх Петрівців.

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Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада України прийняла закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями. Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, не менш як 10% жителів яких говорять цією мовою.

10 серпня закон «Про засади державної мовної політики» набув чинності.

11 вересня Тарасовецька сільрада Новоселицького району Чернівецької області переважною більшістю голосів визнала на території села румунську (молдавську) регіональною мовою. За словами сільського голови с.Тарасівці Сергій Тігу, депутати вирішили узаконити румунську (молдавську) мову як робочу в сільській раді, зокрема, на сесіях, однак діловодство і далі вестиметься державною мовою.