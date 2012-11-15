НБУ не хоче говорити, коли почне вибивати валюту з експортерів

«Ми зараз спостерігаємо за ринком. Говорити про те, коли ми запровадимо, я думаю, що це предмет окремої нашої зустрічі, окремого заходу. Давайте в такі технологічні подробиці ми не будемо заглиблюватися», - сказала директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова на прес-конференції у четвер.

За її словами, надання права НБУ запроваджувати обов'язковий продаж валюти і встановлювати терміни повернення експортної виручки розширить інструменти регулятора і дасть змогу встановлювати рівновагу попиту і пропозиції на валютному ринку.

О.Щербакова, зокрема, зазначила, що сьогодні існує значний попит на валюту і слабку її пропозицію, при тому що “валютна виручка як заходила в країну, так і заходить”. 75% валютних надходжень продаються на міжбанку, але відбувається це нерівномірно.

За інформацією НБУ, на зарубіжних коррахунках українських банків залишки складають близько 8,5 млрд дол., і ці кошти працюють на економіку інших країн.

Згідно з підписаним законом, пояснила О.Щербакова, обов'язковий продаж може запроваджуватися строком до 6 місяців, і стосуватиметься він всіх валютних надходжень, а не лише експортної виручки.

У НБУ запевнили, що норма обов'язкового продажу валюти обговорювалася з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок».

У законі за Нацбанком закріплюється право тимчасово (строком до 6 місяців) запроваджувати (з подальшим скасуванням після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку і урівноваження платіжного балансу України) норму щодо обов'язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті.

Крім того, НБУ надається право тимчасове змінювати терміни розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів дії на грошово-кредитний ринок» 6 листопада.