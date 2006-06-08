Обмеження валютного кредитування населення є недоцільним

Обмеження кредитування населення в іноземній валюті є недоцільним. Таку думку висловив радник міністра економіки України Сергій ЯРЕМЕНКО в четвер у ході презентації проекту «ТОП-100. Кращі компанії фінансового сектора».

Як передає кореспондент УНІАН, С.ЯРЕМЕНКО зазначив, що в разі введення обмеження буде незатребуваною пасивна база, сформована в інвалюті. Таким чином, вважає радник, валютні ризики будуть перенесені на банки, що може мати негативні наслідки для економіки в цілому. Однак, С.ЯРЕМЕНКО вважає, що клієнти банків є стійкішими до валютних ризиків. «Якщо розглядати питання в макроекономічній площині, то в них (клієнтів - УНІАН) окрім фінансових, є й інші активи - обладнання, нерухомість тощо. Банки ж мають лише фінансові активи й, у разі валютних ризиків, у них виникнуть проблеми, що спричинить проблеми в усій економіці країни», - сказав С.ЯРЕМЕНКО.

У свою чергу керівник групи радників голови Національного банку України Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ зазначив, що зараз не йдеться про обмеження валютного кредитування, Нацбанк лише розглядає можливість реакції на зростання ризиків неповернення валютних кредитів і доларизації економіки. Про якісь конкретні терміни радикальних дій НБУ з цього питання поки не відомо.

В.ЛИТВИЦЬКИЙ зазначив: «Я радитиму зайняти позицію - почекати й подивитись. Ми повинні подивитися на розвиток подій - який приток валюти, який відтік, як поводиться поточний рахунок платіжного балансу, й залежно від цього приймати рішення».

При цьому він підкреслив, що в будь-якому випадку не може бути й мови про будь-які обмеження валютного кредитування експортно-імпортних операцій, для оплати послуг охорони здоров`я та освіти.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України заявив про свій намір ввести обмеження на кредитування фізичних осіб у валюті. Причиною своїх дій НБУ називає бажання уникнути можливих ризиків при валютному кредитуванні, враховуючи те, що населення отримує свої доходи в гривні.