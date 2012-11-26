Данилишин: девальвація в Україні через непродуману політику Нацбанку неминуча
Дефіцит доларів на внутрішньому ринку України створено штучно, насамперед через заниження грошової оцінки експорту, вважає колишній міністр економіки України Богдан Данилишин.
Про це він написав у коментарі на своїй сторінці у Facebook.
«Дефіцит доларів на внутрішньому ринку України створено штучно, насамперед через заниження грошової оцінки експорту, штучне завищення ціни імпорту і цілий ряд інших чинників, які використовуються на користь олігархічних структур», - вважає Б.Данилишин.
Також він зазначає, що вільний обмінний курс у країні потрібно було запроваджувати ще у травні-червні 2012 року.
«Штучна заборона курсу також сприяла рецесії в економіці країни», - зазначив він.
Б.Данилишин також переконаний, що девальвація в Україні через непродуману політику Нацбанку неминуча.
«Неминучість девальвації національної валюти штучно підігрівалася і непродуманою політикою Національного банку України. Якщо є попит на валюту - не треба нічого забороняти - це тільки посилює ажіотаж, паніку, а намагатися всіма можливими засобами задовольняти попит. Для цього потрібно пропонувати привабливі депозитні програми для акумуляції коштів населення в банківських структурах, створювати державні (під гарантії уряду) житлові фонди для будівництва житла, формувати свого роду державні житлові облігації, які потім можна було б обміняти через житлові програми на квадратні метри житла. Нарешті - реально займатися ринком землі, а не імітувати якусь земельну реформу. Потрібно реально показати, що скуповування валюти є не найкращим способом заощадження в період кризи», - пише Б.Данилишин.
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Також Б.Данилишин вважає, що уряд і Нацбанк у кризових умовах повинні були б: на період 2012 - першої половини 2013 року - запровадити обов'язковий 100% продаж експортерами валютної виручки на внутрішньому ринку України; заборонити повернення ПДВ на обсяги експорту, здійснюваного через офшори; запровадити додатковий 20% податок на всі транзакції, здійснювані через офшори, на період 2012 - першої половини 2013 року - запровадити 20% податок на закупівлю валюти для потреб некритичного імпорту продукції; повернути в Україну незаконно вивезені її валютні резерви і не допускати нових випадків і «хвиль відпливу» доларів з внутрішнього ринку України - це більш як 150 млрд дол. США; обсяги незаконних транзакцій з виведення коштів за кордон вважати збитками держави Україна.
«Щоб запобігти банківській кризі, НБУ доцільно прийняти ряд рішень, що встановлюють принципи рефінансування комерційних банків з проблемами короткострокової ліквідності у разі проявів ознак фінансової кризи. Для запобігання валютній кризі необхідно виробити комплекс заходів, які не дозволять валютним спекулянтам розхитувати курс. При цьому НБУ і надалі повинен проводити політику підвищення волатильності курсу для зниження ризиків розбалансування платіжного балансу», - зазначив Б.Данилишин.
Для підтримки платіжного балансу, зазначив Б.Данилишин, потрібно уникати відпливу капіталу. Треба розглянути досвід Польщі в частині недопущення трансферту капіталу дочірніх банків до материнських і обмеження відпливу банківського капіталу на рівні 5% від статутного капіталу.
Крім того, наголосив Б.Данилишин, одне з головних завдань сьогодні - відновлення програм співробітництва з Міжнародним валютним фондом.