Данилишин: девальвація в Україні через непродуману політику Нацбанку неминуча

Про це він написав у коментарі на своїй сторінці у Facebook.

«Дефіцит доларів на внутрішньому ринку України створено штучно, насамперед через заниження грошової оцінки експорту, штучне завищення ціни імпорту і цілий ряд інших чинників, які використовуються на користь олігархічних структур», - вважає Б.Данилишин.

Також він зазначає, що вільний обмінний курс у країні потрібно було запроваджувати ще у травні-червні 2012 року.

«Штучна заборона курсу також сприяла рецесії в економіці країни», - зазначив він.

Б.Данилишин також переконаний, що девальвація в Україні через непродуману політику Нацбанку неминуча.

«Неминучість девальвації національної валюти штучно підігрівалася і непродуманою політикою Національного банку України. Якщо є попит на валюту - не треба нічого забороняти - це тільки посилює ажіотаж, паніку, а намагатися всіма можливими засобами задовольняти попит. Для цього потрібно пропонувати привабливі депозитні програми для акумуляції коштів населення в банківських структурах, створювати державні (під гарантії уряду) житлові фонди для будівництва житла, формувати свого роду державні житлові облігації, які потім можна було б обміняти через житлові програми на квадратні метри житла. Нарешті - реально займатися ринком землі, а не імітувати якусь земельну реформу. Потрібно реально показати, що скуповування валюти є не найкращим способом заощадження в період кризи», - пише Б.Данилишин.

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Також Б.Данилишин вважає, що уряд і Нацбанк у кризових умовах повинні були б: на період 2012 - першої половини 2013 року - запровадити обов'язковий 100% продаж експортерами валютної виручки на внутрішньому ринку України; заборонити повернення ПДВ на обсяги експорту, здійснюваного через офшори; запровадити додатковий 20% податок на всі транзакції, здійснювані через офшори, на період 2012 - першої половини 2013 року - запровадити 20% податок на закупівлю валюти для потреб некритичного імпорту продукції; повернути в Україну незаконно вивезені її валютні резерви і не допускати нових випадків і «хвиль відпливу» доларів з внутрішнього ринку України - це більш як 150 млрд дол. США; обсяги незаконних транзакцій з виведення коштів за кордон вважати збитками держави Україна.

«Щоб запобігти банківській кризі, НБУ доцільно прийняти ряд рішень, що встановлюють принципи рефінансування комерційних банків з проблемами короткострокової ліквідності у разі проявів ознак фінансової кризи. Для запобігання валютній кризі необхідно виробити комплекс заходів, які не дозволять валютним спекулянтам розхитувати курс. При цьому НБУ і надалі повинен проводити політику підвищення волатильності курсу для зниження ризиків розбалансування платіжного балансу», - зазначив Б.Данилишин.

Для підтримки платіжного балансу, зазначив Б.Данилишин, потрібно уникати відпливу капіталу. Треба розглянути досвід Польщі в частині недопущення трансферту капіталу дочірніх банків до материнських і обмеження відпливу банківського капіталу на рівні 5% від статутного капіталу.

Крім того, наголосив Б.Данилишин, одне з головних завдань сьогодні - відновлення програм співробітництва з Міжнародним валютним фондом.