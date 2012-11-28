Експерт вважає, що падіння гривні може закінчитися революцією

Золотовалютні резерви Нацбанку майже вичерпані. За рік вони зменшилися на $10,7 млрд — із $38 до $29 млрд. Їх вистачить для підтримання нинішнього курсу гривні до долара на 6-7 місяців. Багато експертів прогнозують падіння гривні. Воно може пройти за двома схемами, пише Gazeta.ua.

"Найкращим економічним сценарієм для України буде встановлення Кабміном реального курсу гривні до долара та оголошення справжнього рівня інфляції, - розповів Олексій Лупоносов, доктор економічних наук, керівник Українського банківського порталу. - Уряд має домогтися позики МВФ. Потім, щоб не витрачати кошти на штучне стримування курсу, встановити реальний курс у січні 2013 року— 9-9,5 гривень за долар. Він плавно опуститься за рік на 50-80 копійок".

Він вважає, що для бізнесу уряд має оголосити податкові канікули. Тоді підприємці розширюватимуться, братимуть кредити. Їхні працівники заощадження нестимуть у банк і економіка потроху відновлюватиметься.

"Головною умовою для розвитку кращого сценарію є відставка прем'єра Миколи Азарова. Він хороший спеціаліст у вилученні податків, проте заробляти гроші для країни не вміє. Після його відставки українці почнуть більше довіряти владі", - вважає експерт.

За його словами, у разі найгіршого розвитку подій держава оголосить дефолт через рік. Перед тим закінчаться золотовалютні резервні запаси, курс гривні до осені 2013 року різко опуститься більше ніж на 30%.

"Після першої серйозної хвилі падіння гривні взимку-весною 2013-го почнеться паніка, як 2008 року. Всі забиратимуть свої депозити із банків, продаватимуть гривню й купуватимуть іншу валюту — рублі, євро, юані тощо. Долари стануть дефіцитом", - зазначив Лупоносов.

Підприємства металообробки та машинобудування скоротять своє виробництво, бо цю продукцію менше купуватимуть за кордоном. Вже зараз продажі там зменшуються. Працівників на підприємствах скорочуватимуть, вони не зможуть виплачувати кредити, а банки — депозити.

"Внутрішній дефолт вже почався цьогоріч. Бюджетникам не виплачують зарплату. На медичну сферу також майже не виділяють грошей. Всі медикаменти треба купувати за власні кошти. У разі найгіршого сценарію затримки зарплат будуть більшими. Почнуться перебої із поставками газу з Росії. Може початися революція — люди вийдуть на майдани і скинуть із посади Януковича та Кабмін, як це було 2004 року. Через це два-три місяці із технічних причин банківську систему заблокують, щоб було менше пограбувань. Через це банкомати не працюватимуть. Відчиненими будуть лише поодинокі відділення банків", - зауважив Лупоносов.

За його словами, після визнання країни банкрутом, МВФ спише Україні борги.

"А через два -три місяці економіка й банківська система почнуть потроху "оживати", - додав експерт.