Малий бізнес активно скорочує співробітників

За рік кількість зайнятих працівників у фізосіб-СПД зменшилося на 443 тис. - до 2,37 млн, а на малих підприємствах (підприємства зі штатом не більше 50 осіб та річним обсягом реалізації не вище 70 млн грн) - на 75 тис., до 2,07 млн ​​осіб, пише Комерсант-Україна.

Штати скорочуються вже кілька років поспіль: до початку 2010 року фізособи-СПД працевлаштували 4,22 млн осіб, а малі підприємства - 2,23 млн. При цьому якщо фізособи-СПД знизили обсяг реалізованої продукції у 2011 році на 8,4%, до 211,2 млрд грн, то малі підприємства змогли наростити продажі на 8,1%, до 523,6 млрд грн.

З 1 січня 2011 року набрав чинності Податковий кодекс, дія якого, на думку багатьох експертів, повинно було привести до різкого зниження обсягів роботи малого бізнесу. Однак, як показує статистика, ці побоювання виправдалися лише частково. І хоча в 2011 році число працівників, зайнятих на підприємствах малого бізнесу, зменшилося, роком раніше спад був більш різким.

"Процедура закриття компанії в Україні займає близько двох років. Тож підприємства, що вирішили закритися в 2011 році, формально ще існують, хоча і показують нульову діяльність", - пояснює таку динаміку колишня голова Держкомпідприємництва Олександра Кужель.

Голова Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Михайло Бродський неодноразово заявляв, що таке зниження показників малого бізнесу пояснюється відмовою від податкових мінімізацій великих компаній, які раніше "дробили" бізнес з метою зменшення податкових платежів.

Дійсно, малі підприємства скоротили виручку в таких сферах, як оптова і роздрібна торгівля, нерухомість і інжиніринг. Середня зарплата українців, зайнятих у малому бізнесі, за підсумками минулого року склала всього 1520 грн. Це набагато менше середньої зарплати по країні: середньомісячна зарплата в 2011 році становила 2633 грн. Проте в 2011 році зарплати в малому бізнесі виросли на 22,1%, що більше, ніж роком раніше - 12,1%.