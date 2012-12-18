Топ-10 найздоровіших країн у світі

Згідно з масштабним дослідженням здоров'я жителів планети Global Burden of Disease Study (GBD) 2010, підсумки якого опубліковані в останньому номері журналу The Lancet, вона очолила рейтинг за цим показником як серед жіночого, так і серед чоловічого населення, повідомляють “Медновости”.

Очікувана тривалість здорового життя (healthy life expectancy, HALE) означає кількість років із відносно хорошим станом здоров'я, на яку може розраховувати людина, й оцінюється, виходячи з середніх показників рівня смертності, віку, її причин, рівня захворюваності для кожної вікової категорії та інших пов'язаних статистичних даних щодо населення країни.

За результатами GBD, у 2010 році середньосвітовий показник HALE при народженні для хлопчиків становив 58,3 року, а для дівчаток - 61,8 року. Що стосується ранжирування за країнами світу, то найнижчий показник HALE - 27,9 року для хлопчиків і 37,1 для дівчаток - виявився у жителів Гаїті, а найвищий - 68,8 для хлопчиків і 68,8 для дівчаток - у громадян Японії.

До топ-10 найздоровіших країн світу, слідом за Японією, ввійшли, в чоловічому рейтингу - Сінгапур, Швейцарія, Іспанія, Італія, Австралія, Канада, Андорра, Ізраїль і Південна Корея, в жіночому - Південна Корея, Іспанія, Сінгапур, Тайвань, Швейцарія, Андорра, Італія, Австралія, Франція. США розділили 29 місце за чоловічим показником HALE із Норвегією і 33 місце за жіночим показником HALE - з Естонією. Росія в зведеному рейтингу HALE зайняла 97 місце.

"Важко однозначно сказати, що робить населення однієї країни здоровішим, ніж іншої, - цитує ABCNews коментар одного з провідних авторів дослідження, професора Джошуа Селомона (Joshua Salomon) із Гарвардського університету. - Скоріш за все, йдеться про комбінацію таких чинників як генетика, звична дієта, традиційний спосіб життя".

Одна з основних світових тенденцій, виявлена GBD - збільшення тривалості життя людей із серйозними захворюваннями. Серед основних причин непрацездатності населення планети, за даними GBD, лідирують різні психічні та поведінкові розлади (майже чверть випадків), патології опорно-рухового апарату та ендокринні захворювання, в першу чергу діабет. При цьому жінки, в середньому, довше за чоловіків живуть із хворобами - 11 із половиною років проти 9,2 року. Як зазначив один із авторів дослідження, професор Крістофер Мюррей із Вашингтонського університету, "ми переходимо в світ, в якому домінуючою проблемою, на противагу передчасної смерті, стає непрацездатність населення".

Що до тривалості життя, то, згідно з даними GBD, за останні 40 років цей показник зріс у всіх без винятку регіонах Землі, включаючи найбідніші, тобто ті, в яких відмічено найвищі показники захворюваності на ВІЛ, туберкульоз і малярію. Так, у 2010 році порівняно з 1990 роком число людей у світі, які померли у віці старше 70 років, збільшилося майже на 10 відсотків. При цьому спостерігається постійне зниження рівня дитячої смертності - з 1970 року цей показник знизився майже на 60 відсотків.

Global Burden of Disease Study 2010 - спільний проект Вашингтонського університету, Світової організації охорони здоров'я, Гарвардського університету, Університету Джонса Хопкінса та Університету Квінсленда, що фінансується Фондом Білла й Мелінди Гейтс і покликаний виявити глобальні тенденції, що відбуваються в стані здоров'я населення Землі. У проекті задіяні 486 учених із 302 наукових установ 50 країн. Перша доповідь GBD була опублікована на початку 1990-х років.