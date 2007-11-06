Український препарат для реанімації немовлят визнали смертельно небезпечним

Вітчизняний препарат “Сукрим”, який є життєво необхідним для реанімації недоношених немовлят, є неефективним та смертельно небезпечним - у ньому виявлено інфекційний збудник. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції віце-президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор СЕРДЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, Державна інспекція з контролю за якістю лікарських засобів поширила відповідний припис, що забороняє реалізацію, збереження та застосування всіх серій “Сукрима” виробництва ТОВ “Докфарм” (м. Сімферополь). “Однак через кілька днів з’явився новий припис про вилучення лише однієї партії цього препарату, а на працівників Держінспекції з контролю за якістю ліків чиниться тиск з боку певних “зацікавлених” осіб,” - заявив В.СЕРДЮК.

Президент Асоціації неонатологів України, професор кафедри неонатології НМАПО ім. П.Л. Шупіка Олена СУЛИМА розповіла, що проблема використання сурфактантів, до яких належить і “Сукрим”, є досить актуальною. “Провідні українські лікарі-неонатологи неодноразово зустрічалися з виробниками ліків і вказували на недоліки препарату “Сукрим”. В Україні є нагальна потреба у таких ліках, і ми не проти його використання ”, - зазначила О.СУЛИМА.

Головний неонатолог України Єлизавета ШУНЬКО, у свою чергу, заявила, що є значний досвід застосування препарату “Сукрим”. “В Україні не зареєстровано жодного випадку смерті новонародженого внаслідок введення “Сукриму”. Будь-який препарат сам по собі не впливає на рівень виживання, є й інші чинники. Питання використання “Сукриму” потребує подальшого дослідження. Та, якщо є певні висновки Держінспекції, то треба дотримуватися законодавства,” – сказала вона.

Заступник головного державного інспектора України з контролю за якістю лікарських засобів А.ЗАХАРАШ повідомив, що Держінспекція з контролю за якістю лікарських засобів отримала запит від правоохоронних органів щодо перевірки препарату “Сукрим”.

“За результатами перевірки зразків “Сукриму” був виданий припис стосовно вилучення усіх серій препарату. Але, за наказом МОЗ, заборона та вилучення усієї серії можлива лише тоді, коли лікарський засіб контактує безпосередньо з кров’ю людини. “Сукрим” не підпадає під цю категорію ліків”, - зазначив А.ЗАХАРАШ. Він також спростував закиди щодо тиску на працівників Держінспекції. На запитання, яку саме інфекцію виявлено у препаратах, А.ЗАХАРАШ не дав відповіді, посилаючись на відсутність остаточних висновків.

“Від сьогоднішнього дня лікарі неонатологічних відділень мають розуміти, що поки застосовувати препарат “Сукрим” не можна”, - завершив А.ЗАХАРАШ.

Як зазначила в коментарі УНІАН віце-президент Асоціації неонатологів України професор Тетяна ЗНАМЕНСЬКА, вітчизняний препарат “Сукрим” не підходить для недоношених дітей, особливо з критично малою масою тіла – від 500 грамів до 1,5 кг.

“Ящики цих ліків або лежать у лікарів під столами, або його просто зливають в каналізацію, свідчать директори неонатологічних центрів. А батькам говорять прямо - якщо у вас є можливість, купуйте дорогий імпортний препарат, якщо немає – реаніматологи дуже акуратно вводять “Сукрим”, хоча і чітко розуміють, що він не працює . Представники фірми з обуренням часто мені розповідають, як високопоставлені особи дзвонять і вимагають імпортний препарат (замість “Сукриму”). Думаю, їм у голову не йде рятувати своїх дітей “Сукримом”. Цей препарат – для бідних. Тяжко дивитися, як маленький усім єством протестує, коли вводять розчин. Ніхто з медиків не дасть гарантії, що дитина виживе на цих препаратах”, – розповіла професор Т.ЗНАМЕНСЬКА.