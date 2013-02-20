Запоріжжя має намір залучити кредит ЄБРР

Як повідомили УНІАН у прес-службі запорізької мерії, з посиланням на мера Олександра Сіна, за результатами переговорів з банком, що тривають близько півроку, «досягнуто угоду про кредит у 5 млн євро і виділення гранту в сумі 2 млн євро на установку індивідуальних теплових пунктів».

Спочатку, за даними запорізької мерії, планувалося отримання кредиту в 15 млн євро для будівництва трьох когенераційних станцій концерном «Міські теплові мережі» - підприємством, що здійснює подачу гарячої води і теплопостачання на території м. Запоріжжя, - з тим, щоб воно виробляло надлишки електроенергії і поставляло їх в енергосистему України. «Проте, за висновками наших фахівців, такий підхід пов'язаний з високим ступенем ризику через неможливість продажу надлишкової електроенергії. Тому ми запропонували зменшити кількість когенераційних станцій з 3 до 1, щоб уся вироблена електроенергія споживалася концерном. Банк з цим погодився», - повідомили у прес-службі.

Довідка УНІАН. Когенерація - процес комбінованого вироблення електричної і теплової енергії. Когенерація широко використовується в енергетиці, наприклад на ТЕЦ (теплоелектроцентралях), де робоче тепло після використання у виробництві електроенергії застосовується для потреб теплопостачання. Відтак значно підвищується ККД - до 90% і навіть вище.