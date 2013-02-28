В Інтернеті з'явилося відео розстрілу мера Сімеїзу

За "Мерседесом" голови селищної ради під'їжджає ВАЗ, з нього виходить один чоловік, відкриває стрільбу, після чого втікає на легковику.

Відео опублікував кримський сайт "Центр журналістських розслідувань".

Портал пише, що це фрагмент запису з відеокамер готелю неподалік селищної ради - саме біля нього стався розстріл.

К.Костенка поховають у суботу на кладовищі в Сімферополі, у п'ятницю в Сімеїзі відбудеться пройде прощання з мером.

Прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов сьогодні на брифінгу назвав розстріл мера відгомоном нерозв’язаних земельних проблем на півдні Криму.

"Впродовж останніх двадцяти років у Криму накопичувалося дуже багато проблем, пов'язаних із землею. Їх неможливо вирішити за рік, два чи три. Напевно, ці проблеми виливаються в такі ось сумні події", - сказав А.Могильов.

Як повідомляв УНІАН, К.Костенка розстріляли 26 лютого. Того ж дня неподалік від гори Кішка було виявлено спалений автомобіль ВАЗ з автоматичною зброєю всередині.

Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 УК (умисне вбивство).

Основною версією розстрілу К.Костенка є його професійна діяльність, заявив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.