Злодій запропонував міліціонерам половину вкраденого

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, затриманий мав при собі сумку з вкраденими речами та коштами.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.185 (крадіжка в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.