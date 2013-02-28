Злодій запропонував міліціонерам половину вкраденого

23:13, 28 лютого 2013
Суспільство
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У Львові патрульні міліції затримали чоловіка, який обікрав приватне помешкання, забравши з нього грошей та цінностей на 600 тис. грн, з яких 300 тис запропонував правоохоронцям за своє звільнення.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, затриманий мав при собі сумку з вкраденими речами та коштами.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.185 (крадіжка в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

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