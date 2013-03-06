Підприємці просять спростити процедуру ліквідації діяльності фізособи

«У новому проекті процедура припинення дійсно значно спрощена, оскільки перевірки, призначені у зв'язку з ліквідацією зазвичай були вкрай затягнуті, а державні органи очікували на свого роду« винагороду »за своєчасно зроблену роботу», - зазначає юрист. У зв'язку з цим, за її словами, у разі ухвалення нових правил бюрократичний апарат сам не буде зацікавлений затягувати процедуру, повідомляє РБК-Україна.

«Тому процес ліквідації розтягувався на тривалий термін. Тепер же встановлені конкретні терміни, тому держоргани не зацікавлені затягувати процедуру, адже за непроведення або несвоєчасне проведення Пенсійним фондом України та фондом соціального страхування перевірок, пов'язаних з припиненням суб'єкта господарської діяльності та неподання або несвоєчасне надання відповідних довідок про відсутність заборгованості передбачена адміністративна відповідальність », - говорить вона.

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів України ініціював законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, які не мають найманих працівників», яким пропонується спростити і скоротити процедуру припинення діяльності згаданих суб'єктів господарювання аж до моменту прийняття рішення про ліквідацію суб'єкта підприємництва, до 10 днів.

Документом скорочено перелік документів, які необхідно подати для проведення остаточної перевірки, що передує закриттю діяльності. У їх числі - заява про проведення перевірки у зв'язку з припиненням діяльності, податкова звітність за останній звітний період з податків і зборів, книги обліку доходів і витрат, заява про анулювання реєстрації платника ПДВ, різних свідоцтв, патентів, ліцензій, оригінали яких треба буде повернути .