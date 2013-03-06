Чотирьох міліціонерів відпустили з залу суду

Про це повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша.

За її словами, сьогодні, 6 березня, прокуратурою Житомирської області подано апеляцію на постанову Житомирського районного суду, якою суддя задовільнив клопотання підсудного, колишнього начальника ВБНОН УМВС України в області, та змінив запобіжний захід з тримання під вартою на заставу 165 тис грн.

"Також задоволено аналогічне клопотання ще чотирьох підсудних, три з яких – колишні працівники міліції, його підлеглі",- уточнила Т. Гоша.

Прокуратура області вважає таке рішення безпідставним та принципово відстоюватиме законність в апеляційному порядку.

Під час досудового слідства п’ятьом обвинуваченим в особливо тяжких злочинах обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Двоє з них під час досудового слідства перебували у розшуку, серед яких – особа, яка неодноразово судима.

Розгляд справи практично завершено, допитано понад 280 свідків та потерпілих. З позиції прокуратури, інкриміноване підсудним обвинувачення підтвердилося у ході судового слідства.

Досудовим слідством та у судовому засіданні підтверджено, що правоохоронець організував злочинну групу, члени якої, з метою здирництва та не притягнення осіб до кримінальної відповідальності, фальсифікували докази у кримінальних справах, зумисне підкидали непричетним особам наркотичні засоби.

Окрім того, статті, за якими пред’явлено обвинувачення членам злочинної групи, передбачають покарання понад 10 років позбавлення волі.

Враховуючи ці наведені та багато інших фактів, прокуратура не погодилася із зміною запобіжного заходу та подала апеляцію про скасування вказаного рішення Житомирського районного суду.

У той час, коли готувалася дана інформація, за двох підсудних - керівника злочинної групи та неодноразово судиму особу, внесено заставу та звільнено їх з-під варти.

Як повідомляв УНІАН, прокуратурою Житомирської області 15 грудня 2010 року було порушено кримінальну справу проти двох оперуповноважених ВБНОН УМВС України в Житомирській області, які вимагали від громадянина хабар на суму 15 тис. доларів США. У ході досудового слідства було встановлено, що також порушував чинне законодавство начальник ВБНОН УМВС України в області, зокрема, давав підлеглим вказівки брати хабарі. На підставі встановлених фактів проти начальника ВБНОН УМВС України в області порушено кримінальну справу за частиною 3 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Однак обвинувачений на виклик до слідчих органів не з’являвся і не повідомляв про своє місцезнаходження. У зв’язку з такими обставинами 30 грудня 2010 року начальника ВБНОН УМВС України було оголошено в розшук.

У січні 2011 року оголошений у розшук начальник відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Управління МВС України в Житомирській області Сергій Дзюбенко здався правоохоронцям.