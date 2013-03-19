УПЦ Київського Патріархату чекає кроків назустріч від Москви

Як повідомляє сайт УПЦ КП, про це йдеться в коментарі архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія стосовно позиції керуючого справами УПЦ МП митрополита Антонія (Паканича) щодо діалогу з Київським Патріархатом, висловлену в інтерв’ю «Комсомольській правді в Україні».

Разом з тим – підкреслив владика Євстратій – необхідно чітко розуміти: практична відповідь на наш заклик до діалогу на сьогодні залежить від УПЦ МП.

«Київський Патріархат був ініціатором та зробив ряд кроків до діалогу – ми звернулися з офіційним листом до УПЦ МП та мали зустріч у Лаврі з її Предстоятелем митрополитом Володимиром, ми просили утворити робочу групу для підготовки до діалогу, ми виступили з ініціативою зустрічі робочих груп у Лаврі в жовтні 2009 р.», - нагадав архієпископ Євстратій.

Він зазначив, що «ця зустріч, у якій також брав участь і владика Антоній, була успішною». «Однак менше, ніж за тиждень Синод РПЦ відкликав до Москви одного з ключових учасників підготовки до діалогу, архімандрита Кирила (Говоруна). І після цього підготовка завмерла. Ми кілька разів пропонували різні дати зустрічей, різні формати продовження роботи, однак справа далі не зрушилася з місця. Тож було би дуже добре, якби слова про налаштованість до діалогу знову знайшли продовження у справах», - підкреслив представник УПЦ КП і додав: «Зі свого боку, як член робочої групи та речник Київської Патріархії, можу засвідчити – ми готові зустрітися навіть завтра, якщо з боку УПЦ МП надійде така пропозиція».

«Пояснюючи відсутність практичних кроків у діалозі, владика Антоній нагадав про події міжконфесійного протистояння, які ще живі у свідомості рядових членів УПЦ МП. Слід сказати, що у свідомості архієреїв, духовенства та вірних Київського Патріархату ці події також живі, і їм не раз доводиться стикатися з проявами агресії щодо себе й сьогодні», - зазначив архієпископ Євстратій.

Він наголосив, що «для того й існує діалог, щоби не повертатися до минулого, не розпалювати ворожнечу, а шукати шляхів примирення і порозуміння. Образи минулого не повинні визначати всі наші сьогоднішні вчинки».

На його переконання, «не виправдовує відсутність практичних кроків у діалозі й різниця у позиціях сторін». «Якщо різниці немає – тоді й діалог не потрібен, бо є однодумність. Призначення ж діалогу – зближувати тих, хто має різні думки, шукати точки дотику, дати можливість почути одне одного», - зауважив представник УПЦ КП.

«Зрозуміло, що не все у питанні діалогу залежить від владики Антонія, чи митрополита Володимира, чи навіть цілої УПЦ МП. Важливу роль у цій справі відіграє Московська патріархія, яка, судячи з дій, є категоричною противницею порозуміння між нашими Церквами, бо марно сподівається на приєднання УПЦ КП до Московського Патріархату на його умовах», - зазначив архієпископ Євстратій.

«Тому ми також найбільшу надію у справі подолання церковного розділення покладаємо не на людей, а на Бога» – підсумував архієпископ Євстратій.