Українці однаково хочуть і в ЄС, і в союз з Росією (опитування)

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

На питання «Якби в найближчу неділю проходив референдум про те, до кого приєднуватися Україні - до Європейського Союзу або ж до союзної держави Росії та Білорусі, як би Ви вчинили?», частки відповідей тих, хто проголосував би за вступ України до союзної держави з Росією та Білорусією та за вступ України до Європейського Союзу, є рівними: 38,4% проти 37,9% (різниця статистично не значуща). Приблизно кожний десятий опитаний (11%) не брав би участі у такому референдумі, 12% не визначились із своєю позицією щодо цього питання.

Так само на питання «Що, на Вашу думку, для України краще: укласти договір про Асоціацію з Європейським Союзом, щоб згодом вступити до ЄС, або вже тепер вступити до Митного союзу і Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю, Казахстаном та іншими країнами?» 41% опитаних українців відповіли, що краще вже зараз вступити до Митного союзу і ЄЕП, 39% - що краще укласти договір про Асоціацію з Європейським Союзом (різниця статистично не значуща). 19% респондентів не змогли відповісти на це питання.

Українцям також було поставлено питання про те, «чи підтримують вони вступ до ЄС за умови, що це призведе до введення віз з країнами, які не є членами ЄС, в тому числі з Росією?». Так, 45% опитаних вважають, що краще, щоб Україна не стала членом ЄС і мала відкриті кордони з Росією, 34% - що слід вступати у ЄС, навіть якщо це призведе до введення віз з Росією. 19% респондентів не змогли відповісти на це питання.

*** Опитування було проведене з 23 лютого по 11 березня 2013 року. Методом інтерв'ю опитано 2760 респондентів, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 2,8% для показників, близьких до 50%, 2,4 % - для показників, близьких до 25%, 1,7 % - для показників, близьких до 10%, 1,2% - для показників, близьких до 5%.