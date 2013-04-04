Роботодавці та профспілки морської галузі домовились співпрацювати

Сторони домовились, що спільно братимуть участь у розробці галузевих програм економічного та соціального розвитку, законодавчих та інших нормативно-правових актів. Профспілки та роботодавці мають намір спільними діями допомагати створенню сприятливого інвестиційного, правового та економічного середовища для ефективної діяльності підприємств морської галузі та потенційних інвесторів. Також в рамках взаємодії планується підготовка спільних матеріалів з метою реагування на поточну ситуацію та актуальні проблеми морської галузі. Профспілки разом із роботодавцями будуть обмінюватись аналітично-довідковою інформацією та проводити різноманітні спільні заходи, зокрема дослідження, конференції, круглі столи, прес-конференції тощо.

«Це вперше в Україні партнерами стали сторони, які по своїй природі відстоюють різні інтереси. Робота над Галузевою угодою – вкрай важливим для галузі документом – довгий час стояла на місці. І зрушилась з мертвої точки лише тоді, як ми почали конструктивний діалог. Це продемонструвало нам, що досягнення результату не можливе без конструктивного обговорення і нам й надалі потрібно об’єднувати наші зусилля», – наголосив голова Профспілки робітників морського транспорту України Михайло Кірєєв.

І роботодавці, і профспілки також погодились, що консолідація зусиль обох сторін вкрай важлива в період реформування галузі.

«Об’єднання профспілок та роботодавців – це важливий загальнодержавний крок. І тому, усвідомлюючи відповідальність, яка стоїть перед нами, ми шукаємо шляхи найкращої реалізації цих змін. А успіх будь-якого колективу, як ми бачимо, залежить від співпраці роботодавців та профспілок, об’єднання інтересів роботодавців та найманих працівників», – підкреслив голова Федерації роботодавців транспорту України Орест Климпуш.

Також сторони утворили спільний орган – Двосторонню соціально-економічну раду у галузі морського транспорту . Вона здійснюватиме дорадчі, консультативні та узгоджувальні функції.