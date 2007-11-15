Депутат Держдуми просить МВС РФ перевірити російських партнерів Укртатнафти

Депутат Державної Думи РФ, заступник голови Комітету з енергетики, транспорту і зв`язку Сергій ЧАПЛИНСЬКИЙ звернувся в МВС Росії і Федеральну податкову службу РФ з депутатським запитом, в якому міститься прохання розглянути можливість проведення перевірки дотримання менеджерами ОАО "Татнефть" податкового законодавства Росії при постачанні нафти на ЗАО "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) і, у разі виявлення порушень, вжити відповідні заходи.

Про це йдеться в запиті депутата, копію якого має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

Депутат зазначає, що протягом останніх років монопольними постачальниками нафти на ЗАО "Укртатнафта" були українські фірми-посередники, які, у свою чергу, купували нафту у російських фірм-посередників. При цьому нафта купувалася російськими фірмами-посередниками у ВАТ "Татнефть", яка продавалася їм за ціною нижчою собівартості її видобутку. В результаті закупівля нафти ЗАО "Укртатнафта" проводилася через компанії-посередники за ціною на 20-35 дол. на тонні вищою ринкової.

При цьому він зазначає, що весь збут продукції Кременчуцького НПЗ контролювався афільованими з ОАО "Татнефть" компаніями "Новоїл", "Татнафта-сервіс" і "Укртатнафта-центр". Продукція продавалася цим компаніям за ціною на 25-30% нижчою ринковою.

"Очевидно, реалізовуючи дані схеми поставок нафти на ЗАО "Укртатнафта" і продажу його кінцевої продукції на свідомо невигідних для підприємства умовах, перший заступник генерального директора, начальник управління з реалізації нафти і нафтопродуктів ВАТ "Татнефть", член наглядової ради компанії "Укртатнафта" Наіль МАГАНОВ, спільно з підконтрольним йому менеджментом ЗАТ "Укртатнафта", переслідував мету накопичення критичної заборгованості ЗАО "Укртатнафта" перед контрольованими ним фірмами-посередниками", – зазначає депутат.

Разом з тим, С.ЧАПЛІНСЬКИЙ вважає, що "ймовірно, вищезазначений топ-менеджер ВАТ "Татнефть", за сприяння колишнього голови правління ЗАТ "Укртатнафта" Сергія ГЛУШКА, планував здійснити фіктивне банкрутство ЗАО "Укртатнафта" за борги, обмінявши їх потім на додаткову емісію акцій ЗАО "Укртатнафта" і встановивши, таким чином, повний особистий контроль над підприємством".

Також депутат у своєму запиті до правоохоронних органів РФ пише, що, за деякими висловами в ЗМІ, російська сторона в особі ВАТ "Татнефть", через відсутність прямих постачань нафти між ОАО "Татнефть" і ЗАТ "Укртатнафта", тільки за 5 місяців 2007 року втратила приблизно 240 млн. доларів, а також дивіденди від діяльності ЗАТ "Укртатнафта".

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада голова правління ЗАТ «Укртатнафта» Павло ОВЧАРЕНКО направив в Управління СБУ в Полтавській області інформацію про виявлені ним ознаки доведення підприємства до банкрутства його попереднім керівництвом. За його даними, збитки ЗАО «Укртатнафта» за дев`ять місяців 2007 року становили 127 млн. грн., що, на думку голови правління, є “результатом цілеспрямованої політики із закупівлі сировини і реалізації із знижками нафтопродуктів через комерційні структури, що представляють інтереси ОАО «Татнефть» в Україні” (засновник ЗАО «Укртатнафта» з боку Республіки Татарстан - УНІАН).

26 жовтня Мінпаливенерго зробило офіційну заяву, в якій підкреслило необхідність захисту інтересів російського інвестора «Укртатнафти», а також ініціювало проведення позачергового засідання Наглядової ради ЗАО «Укртатнафта» 31 жовтня з метою швидкого врегулювання конфлікту навколо керівництва підприємства.

Конфлікт розвинувся на фоні призначення керівника підприємства. Сумський апеляційний суд 29 серпня своєю ухвалою поновив П.ОВЧАРЕНКА на посаді голови правління ЗАТ «Укртатнафта». 19 жовтня П.ОВЧАРЕНКО приступив до роботи.

Міністерство палива і енергетики України і татарстанські акціонери Кременчуцького НПЗ визнали єдиним легітимним керівником ЗАТ «Укртатнафта» С.ГЛУШКА.

Судовий процес про поновлення П.ОВЧАРЕНКА на посаді було розпочато в жовтні 2004 року. 9 листопада 2004 р. Автозаводським районним судом Кременчука була винесена ухвалу про поновлення П.ОВЧАРЕНКА на посаді. У лютому 2005 року це рішення підтвердив Апеляційний суд Полтавської області.

Надалі «Укртатнафта» неодноразово оспорювала рішення судів, і зрештою справа потрапила до Верховного суду, який відповідно до закону передав справу Сумському апеляційному суду.

П.ОВЧАРЕНКО був звільнений з посади голови правління "Укртатнафти" у вересні 2004 року.

24 жовтня С.ГЛУШКО звернувся в міліцію із заявою, в якій просив сприяти у виконанні повноважень голови правління.

ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

61,346% акцій «Укртатнафти» належить державі і передані до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнефть"), 8,6% - компанії «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».