Завтра відбудеться другий півфінал Євробачення 2013 (фото)

На сцену "Мальме-Арени" цього вечора вийдуть 17 учасників, які позмагаються за вихід до фіналу конкурсу. Право ще раз виступити на сцені "Євробачення" виборюватимуть:

1. Латвія – "PeR" "Here We Go"

2. Сан-Марино – Valentina Monetta "Crisalide (Vola)"

3. Македонія – Esma&Lozano "Pred Da Se Razdeni"

4. Азербайджан – Farid Mammadov "Hold me"

5. Фінляндія – Krista Siegfrids "Marry Me"

6. Мальта – Gianluca "Tomorrow"

7. Болгарія – Elitsa Todorova, Stoyan Yankulov "Samo Shampioni (Only Champions)"

8. Ісландія – Eythor Ingi "Ég Á Líf"

9. Греція – "Koza Mostra" feat. Agathon Iakovidis "Alcohol Is Free"

10. Ізраїль – Moran Mazor "Rak Bishvilo"

11. Вірменія – Dorians "Lonely planet"

12. Угорщина – ByeAlex "Kedvesem (Zoohacker Remix)"

13. Норвегія – Margaret Berger ‘I Feed You My Love’

14. Албанія – Adrian Lulgjuraj&Bledar Sejko "Identitet"

15. Грузія – Nodi Tatishvili&Sophie Gelovani "Waterfall"

16. Швейцарія – "Takasa" "You And Me"

17. Румунія – Cezar "It's My Life"

Увечері 16 травня із 17 конкурсантів голосуванням буде обрано 10 щасливчиків, які позмагаються за перемогу разом з іншими 16-ма фіналістами (10 – за результатами 1 півфіналу, 5 країн "Великої п'ятірки" та країна-господарка). О 22:00 у прямому ефірі другий півфінал покаже Перший Національний.