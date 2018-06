Світові медіа перейдуть на «цифру» - голова найбільшого інтернет-холдингу України

У роботі медіа-форуму, який традиційно зібрав ключових представників світової індустрії новин, беруть участь понад 1000 топ-менеджерів і головних редакторів з усіх континентів. Головною темою обговорення на конгресі в 2013 став розвиток нових медіа та інновації у цій сфері. Керівники провідних медіа-компаній світу дали оцінку основним тенденціям галузі в своїх регіонах. Єдиним доповідачем серед представників медіа-компаній з країн пост-радянського простору став президент UMH Group та член правління WAN-IFRA Group Борис Ложкін.

«Цього року рекламний ринок вже вийшов на докризовий рівень і продовжить зростання. Найбільшими ринками на пост-радянському просторі залишаються Росія, з 85% від загального обсягу ринку, та Україна. Як і раніше, найбільш динамічним залишається інтернет-сегмент, який вже випередив друковану пресу та вийшов на друге місце за обсягами рекламних бюджетів після телебачення», - зазначив президент UMH Group.

За даними, озвученими на медіа-форумі, в цьому році Росія стає найбільш динамічним гравцем щодо зростання абонентської бази в інтернет, практично переступивши стомільйонний рубіж, що робить її одним з найпривабливіших інвестиційних майданчиків.

Російський ринок реклами зріс на 13% до 12 млрд. доларів в 2012. Обсяг реклами в «цифровому сегменті» збільшився удвічі за останні три роки і на сьогоднішній день становить 20% від загальних обсягів, вже перевищивши показники преси на 5%.

Україна теж слідує цьому тренду - темпи зростання в «цифровому сегменті» в нашій країні також випереджають темп зростання ринку в цілому. У 2012 році позитивна динаміка сегменту склала 54%, в той час як зростання ринку склало 13%

Водночас, за словами Борис Ложкіна, на сьогоднішній день основою бізнес-моделі залишаються традиційні друковані медіа, а інтернет скоріше вимагає субсидування, ніж приносить значний прибуток.

Проте, як зазначив президент UMH Group, вже незабаром слід очікувати масовий перехід медіа-ринку в цифровий формат.

«Вихід Google glass - це початок нового переформатування ринку. Екрани будуть скрізь - від автомобіля до холодильника. Розваги будуть цілодобово і в будь-якій точці - це виклик і можливості. І на цьому потрібно бути готовим заробляти», заявив Ложкін.

Нагадаємо, що організація WAN-IFRA представляє понад 30 тисяч медіа-брендів і 3 тисяч компаній у 120 країнах. Серед засновників і членів WAN-IFRA всесвітньо відомі бренди Bloomberg News, The Financial Times, The Economist, The Associated Press, The New York Times, The Reuters, The Tribune та інші. WAN-IFRA має статус офіційного консультанта, що представляє інтереси медійної індустрії в ЮНЕСКО, ООН і в Раді Європи.

На конгресі щорічно вручається світова журналістська премія «Золоте перо свободи». Конгрес традиційно відкривають перші особи приймаючих держав. У Києві Конгрес WAN-IFRA проводився в 2012 році. Відкриття Конгресу відвідав президент України Віктор Янукович.