На кораблі, заарештованому в Туреччині, залишаються 10 українських моряків

Про це УНІАН повідомили у Фонді допомоги морякам «Ассоль».

«Судно, власником якого є Falcon Shipping and Trading Sa, а оператором - Cunda Shipping LTD (Туреччина), було кинуто судновласником напризволяще далеко від рідних берегів. Із листопада 2012 року екіпаж не отримував заробітної плати, за самим судном також накопичувалися борги. Екіпажеві заборонили залишати борт судна, а через нерегулярне і мізерне постачання моряки часто залишалися без продуктів та питної води», - йдеться в повідомленні.

Після тривалого очікування моряки звернулися за допомогою до Фонду «Ассоль». До вирішення проблеми підключилося також консульство України в Стамбулі та турецькі адвокати, партнери Фонду, які зуміли переконати судновласника в тому, що він зобов'язаний забезпечити репатріацію екіпажу в Україну, зазначили у Фонді.

Морякам також будуть компенсовані борги із заробітної плати після того, як арештоване судно продадуть з аукціону.

Також сьогодні додому повернувся ще один моряк - студент коледжу Херсонської національної морської академії Олександр Ткаченко, який проходив плавальну практику з початку року на судні «Мinistar».

Судно арештовано портовою владою міста Хереке, що на північному заході Туреччиним. Причина - заборгованість власника, судноплавної компанії «Vals Marine», перед судноремонтним заводом в Тузлі, бункерувальними компаніями в Стамбулі і агентом.

«На жаль, звернення моряків щодо арешту і заборгованостей до ITF (Міжнародна федерація транспорту), громадських організацій та засобів масової інформації виявилися безрезультатними. На судні на цей момент залишився екіпаж у складі 12 осіб, 10 з яких - громадяни України, ще двоє – громадяни Російської Федерації», - повідомили у Фонді «Ассоль».