Мінкультури відхрестилося від підвищення плати в мистецьких школах

«Позиція міністерства – ми будемо проти того, щоб піднімати плату за навчання. Це була ідея Міністерства фінансів. У них завдання знаходити нові форми поповнення бюджету, але в даному випадку є абсолютно чітка позиція уряду, що на даному етапі підвищення не буде. Тут всі мають розуміти, що це не та галузь і не форма, де треба брати гроші…», – зазначив перший заступник міністра культури України Тимофій Кохан на всеукраїнській нараді керівників регіональних органів культури з питань стану та перспектив розвитку культурно-мистецької освіти у Львові.

Він також додав, що зараз відбувається перегляд держбюджету, відтак міністерство сподівається на додаткові фінанси.

За його словами, також не може бути мови про зменшення кількості працівників галузі.

«Міністерство культури шукає способи підняти престиж закладів культури на селі та працевлаштувати усіх фахівців творчих професій. Адже в Україні 25% випускників культурно-мистецьких вузів не мають місця праці. Приміром, в Донецькій області працевлаштування випускників комунальних ВНЗ ледве перевищує 40% (середній по Україні – 84,7). А в цей час в області працює 4 музичних училища. Як на це реагувати? Низький рівень працевлаштування випускників характерний для Івано-Франківської (50%) та Житомирської (54,5%) областей. Ми знаємо, що керівники місцевих органів самоврядування, м’яко кажучи, не сприяють цьому. В результаті, у переважній більшості областей забезпеченість на селі клубними, а подекуди і бібліотечними фахівцями ледь сягає 30%. Постає питання ефективності використання бюджетних коштів на підготовку кадрів» - повідомив Кохан.

За даними прес-службі Мінкультури, у галузевих закладах освіти навчається майже 385 тис. студентів і учнів (у т.ч. близько 47 тис. студентів ВНЗ). Забезпечують навчальний процес 50 тис. викладачів, з яких біля 11 тис. працює у вищій школі. Щорічно державні і комунальні ВНЗ випускають більш як 10 тис. фахівців.