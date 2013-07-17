Суд визнав житлову багатоповерхівку біля храму незаконною

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, 15 липня Тернопільський окружний адміністративний суд визнав незаконними та скасував містобудівні умови на вул. Гетьмана Орлика в Тернополі, задовольнивши відповідний позов прокуратури.

У прес-службі зазначили, що підставою для захисту прокуратурою інтересів територіальної громади в судовому порядку стало порушення управлінням містобудування, архітектури і кадастру Тернопільської міської ради Закону України «Про основи містобудування».

З’ясовано, що земельна ділянка, площею понад 1 га була виділена для будівництва та обслуговування храму. В 1999 році на неї оформлено державний акт на право постійного користування.

Водночас, у 2012 році управління містобудування видало містобудівні умови та обмеження для будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення, що суперечить функціональному призначенню земельної ділянки, вказаному в державному акті.

Як повідомляв УНІАН, тернопільський храм Святих Володимира і Ольги зводиться уже 14 років.

Конфлікт між частиною парафіян та отцем-настоятелем виник у лютому 2013 року, коли на території церкви почали вирубувати дерева. Невдовзі отець-настоятель Роман Цюпка зізнався, що на території храму буде збудовано багатоповерхівку, мовляв, завдяки цьому вдасться добудувати храм за кошти інвестора-забудовника.

Парафіяни у відкритому листі закликали патріарха Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука не допустити будівництво багатоповерхового будинку на території їхньої церкви.

У березні 2013 року, за зверненням народного депутата Івана Стойка, до якого звернулися противники даного будівництва, прокуратура розпочала перевірку законності зведення багатоповерхівки.

Заступник начальника міського управління містобудування, архітектури та кадастру Данило Чепіль, який також очолює парафіяльну раду даного храму, на одній із зустрічей з людьми, які протестували проти будівництва, запевнив, що все відбувається в рамках закону, оскільки парафія як зареєстрована юридична особа отримала земельну ділянку, і відповідно до статуту має право забудовувати свою територію.