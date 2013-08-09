70% українців вважають, що влада має створити їм умови (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведені Центром “Соціальний моніторинг” спільно з Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка. Дані представила сьогодні на прес-конференції у Києві голова правління інституту соціальних досліджень Ольга Балакірєва.

“Сьогодні зберігається дуже високий запит на патерналізм, але відбувається вже відчуття і розуміння того, що людина сама має щось робити, і орієнтація на те, що держава насправді повинна зробити умови для того, щоб громадяни самі могли забезпечити собі гідне життя”, - сказала Балакірєва.

Водночас, за її словами, 28,6% респондентів вважають, що держава повинна забезпечити всім громадянам достойний рівень життя, нехай не дуже високий, але всім.

Разом з тим, зауважила Балакірєва, більшість респондентів віком від 18 до 59 років вважає, що держава повинна створювати громадянам умови для того, щоб вони могли самостійно забезпечити собі гідне життя. І лише менше чверті українців у цій віковій категорії вважають, що держава повинна забезпечити громадянам достойний рівень життя.

54,6% громадян старше 60 років більше покладаються на державу, і лише 45,4% вважає, що держава повинна створювати умови для самостійної діяльності громадян.

За словами Балакірєвої, результати соціологічного опитування дозволяють зробити висновок, що населення України в переважній більшості схильне покладати на державу повну відповідальність за всі без винятку напрямки соціальної політики. Соціальна політика загалом та її конкретна реалізація громадянами вбачається, як прямий обов’язок центральних органів влади.

Також Балакірєва наголосила на розбіжностях у поглядах представників різних соціальних груп, яка дає чітке уявлення щодо пріоритетності тих чи інших заходів. На сьогодні більший пріоритет мають декілька напрямів: забезпечення пенсіонерам та літнім людям прийнятних умов життя; допомога інвалідам; забезпечення інтеграції інвалідів у суспільне життя та створення сприятливих умов для їх працевлаштування; надання якісних соціальних пільг.

При цьому 22,5% респондентів вважають, що люди повинні бути рівними в соціально-економічному, матеріальному плані, і не повинно бути багатих і бідних. При цьому 74% вважають, що люди повинні бути рівними перед законом, мати рівні права, а їхнє матеріальне забезпечення має залежати від праці й здібностей.

Водночас, як показало опитування, 52,4% респондентів погоджуються, що велика відмінність між доходами людей є прийнятною, оскільки різні здібності й докладені зусилля мають винагороджуватися належним чином, не погоджуються з цим 24,8% опитаних, вагаються — 22,8%.

Опитування проводилось у червні 2013 року Центром “Соціальний моніторинг” спільно з Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка. Всього було опитано 2008 респондентів в усіх регіонах України віком від 18 років. Статистична похибка становить 1,34-2,24%.