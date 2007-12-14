П`ятницький пропонує з приводу СОТ не панікувати

«Ми не відміняємо експортні мита. Ми хочемо зберегти за собою, як і інші члени СОТ, право у разі потреби застосовувати експортні мита. Вони не заборонені. Ми слідуватимемо правилам СОТ», - заявив в ексклюзивному інтерв`ю «Профілю» заступник міністра економіки Валерій П`ятницький.

За словами Валерія П`ятницького, вимога про відміну експортних мит ще до вступу у СОТ, що пред`являється до України Євросоюзом, - це не унікальний прецедент. «Під час торгових переговорів до кандидатів у СОТ застосовується пакетний принцип – те, що вимагають від одного, вимагають і від інших. Питання, які при вступі обговорюються з Росією, Казахстаном і Україною, можуть бути дуже близькими».

Заступник міністра не вважає ситуацію конфліктною або кризовою – такою, що вимагає політичного рішення, або втручання Президента України. «СОТ – не місце, де розв`язуються війни, тим більше політичні. Ця система якраз створювалася для врегулювання цих питань. Тут шукаються максимально компромісні підходи. Дискусія повинна вичерпати себе в юридичних, економічних площинах. ЄС – це теж складна комбінація інтересів багатьох країн. Тому ми в ситуації, яка знаходиться за межами чистої економічної або політичної дискусії. Тут не потрібно панікувати і треба прагнути завершити все до свята – до Різдва».

Питання зняття експортних мит є дискусійним і усередині самої СОТ. Тому зараз Україна підготувала той варіант документів, який влаштовує Київ, і який вписується в загальну систему правил. З ними Україна звернеться і до ЄС, до секретаріату СОТ, і до інших країн-членів. «Я не думаю, що Євросоюз буде просто пасивним спостерігачем – адже перспективи розвитку наших відносин достатньо серйозні», - вважає Валерій Пятницький.

Повністю інтерв`ю заступника міністра економіки Валерія П`ятницького читайте в завтрашньому номері журналу "Профіль".

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз зажадав від Києва відмінити всі експортні мита напередодні підсумкового засідання робочої групи зі вступу України у СОТ, яка повинна була схвалити звіт про готовність країни до вступу до організації.

Норми СОТ не вимагають від своїх членів відміняти експортні мита у обов`язковому порядку.